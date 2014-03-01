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Total War: EMPIRE (Мод, Unlocked)

Total War: EMPIRE 1.6.4RC3

Unlocked

Эпоха перемен и мировая доминация: тактический гений и наука в действии
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Версия:
1.6.4RC3
Требования:
Android 12
Разработчик:
Feral Interactive
Категория:
Стратегии / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Total War: EMPIRE переносит классическую серию Total War в захватывающую эпоху исследований и завоеваний XVIII века, где великие державы борются за мировое господство. Возглавьте одну из одиннадцати фракций, превратив её в военную сверхдержаву, способную выдержать натиск врагов как на суше, так и в море. В условиях быстрого научного прогресса, глобальных конфликтов и политических перемен каждое принятое решение становится судьбоносным, а стратегическое мышление – ключом к победе.


Примите участие в колоссальных 3D-сражениях, где отточенная тактика и научный прогресс играют решающую роль. От точного управления огромными флотами до проведения зрелищных морских битв, где направление ветра и своевременно произведённый залп могут изменить исход сражения, – всё это предоставляет уникальные возможности для воплощения вашего стратегического гения. Окунитесь в мир, где каждое сражение становится испытанием ваших навыков и тактической смелости, и докажите, что вы достойны вести свою империю к вечной славе.


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 Теги темы: Unlocked

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