Описание

Total War: EMPIRE переносит классическую серию Total War в захватывающую эпоху исследований и завоеваний XVIII века, где великие державы борются за мировое господство. Возглавьте одну из одиннадцати фракций, превратив её в военную сверхдержаву, способную выдержать натиск врагов как на суше, так и в море. В условиях быстрого научного прогресса, глобальных конфликтов и политических перемен каждое принятое решение становится судьбоносным, а стратегическое мышление – ключом к победе.





Примите участие в колоссальных 3D-сражениях, где отточенная тактика и научный прогресс играют решающую роль. От точного управления огромными флотами до проведения зрелищных морских битв, где направление ветра и своевременно произведённый залп могут изменить исход сражения, – всё это предоставляет уникальные возможности для воплощения вашего стратегического гения. Окунитесь в мир, где каждое сражение становится испытанием ваших навыков и тактической смелости, и докажите, что вы достойны вести свою империю к вечной славе.