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King's League II (Мод, Unlocked)

King's League II 4.0.0

UnlockedВстроенный кэш

Постройте непобедимую команду и покорите престижные арены рыцарской лиги
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Версия:
4.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Kurechii
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 2.4 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

King’s League II — новая игра в знаменитой серии стратегических РПГ, где каждое решение важнее силы удара. В роли лорда вы вербуете бойцов различных классов, тренируете их навыки и формируете идеальную команду ещё до начала схватки. Подбирайте составы, учитывая сильные и слабые стороны героев, чтобы продумать безупречную тактику и выиграть матч без единого промаха.


Отправляйтесь в Королевскую лигу Курестали, где вас ждут турниры, состязания и эпические битвы на арене. Повышайте уровень бойцов, открывайте новые классы, улучшайте экипировку и используйте систему развития, чтобы адаптироваться к растущей сложности противников. Покори арену и стань чемпионом самой престижной лиги, где каждое сражение приближает вас к вершине и формирует легенду вашей династии. Создавайте уникальные стратегии и испытывайте свои навыки в битвах, где каждая победа укрепляет вашу империю.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

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