Описание

King’s League II — новая игра в знаменитой серии стратегических РПГ, где каждое решение важнее силы удара. В роли лорда вы вербуете бойцов различных классов, тренируете их навыки и формируете идеальную команду ещё до начала схватки. Подбирайте составы, учитывая сильные и слабые стороны героев, чтобы продумать безупречную тактику и выиграть матч без единого промаха.





Отправляйтесь в Королевскую лигу Курестали, где вас ждут турниры, состязания и эпические битвы на арене. Повышайте уровень бойцов, открывайте новые классы, улучшайте экипировку и используйте систему развития, чтобы адаптироваться к растущей сложности противников. Покори арену и стань чемпионом самой престижной лиги, где каждое сражение приближает вас к вершине и формирует легенду вашей династии. Создавайте уникальные стратегии и испытывайте свои навыки в битвах, где каждая победа укрепляет вашу империю.