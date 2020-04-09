Top Heroes: Kingdom Saga 1.50.2
Возглавьте команду легендарных героев и защитите фэнтезийный мир от древнего зла
Погрузитесь в эпическое приключение с Top Heroes — захватывающей ролевой стратегической игре, где ваша миссия заключается в спасении мира, осаждённого древним злом. Исследуйте неизведанные земли, сталкивайтесь с опасностями и восстанавливайте мир, собирая команду мечты из легендарных героев. От доблестных рыцарей до хитрых колдунов — каждый персонаж обладает уникальными способностями и навыками, которые помогут вам добиться славы.
Станьте настоящим стратегом: нанимайте героев со всего света, развивайте их умения и формируйте мощные синергии для победы над могучими боссами и ордами тьмы. Top Heroes предлагает глубину тактики и богатый сюжет, в котором каждое ваше решение влияет на судьбу империи. Присоединяйтесь к 10 миллионам игроков, сразитесь за свет и станьте легендой своего времени!
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