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Top Heroes: Kingdom Saga (Мод Меню)

Top Heroes: Kingdom Saga 1.50.2

Мод меню

Возглавьте команду легендарных героев и защитите фэнтезийный мир от древнего зла
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Версия:
1.50.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
RiverGame
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в эпическое приключение с Top Heroes — захватывающей ролевой стратегической игре, где ваша миссия заключается в спасении мира, осаждённого древним злом. Исследуйте неизведанные земли, сталкивайтесь с опасностями и восстанавливайте мир, собирая команду мечты из легендарных героев. От доблестных рыцарей до хитрых колдунов — каждый персонаж обладает уникальными способностями и навыками, которые помогут вам добиться славы.


Станьте настоящим стратегом: нанимайте героев со всего света, развивайте их умения и формируйте мощные синергии для победы над могучими боссами и ордами тьмы. Top Heroes предлагает глубину тактики и богатый сюжет, в котором каждое ваше решение влияет на судьбу империи. Присоединяйтесь к 10 миллионам игроков, сразитесь за свет и станьте легендой своего времени!


Информация о модах

Меню, Скорость игры

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 Теги темы: Мод меню

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