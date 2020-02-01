Описание

Idle Brewery — это симулятор пивоварни, созданный одним разработчиком для любителей пива и тех, кто ищет более глубокий опыт, чем стандартные кликеры. Проект предлагает глубокое погружение в процесс производства, позволяя управлять каждым этапом варки — от выбора ингредиентов до контроля ферментации. Вы можете заняться микроуправлением каждой детали или оставить производство в автоматическом режиме, чтобы наблюдать за постепенным ростом и доходом без лишних усилий.





Во второй части игры вы будете развивать собственную пивоварню, открывая новые рецепты, улучшая оборудование и расширяя ассортимент сортов. Постройте инфраструктуру для хранения и распределения продукции, наймите персонал, следите за балансом ресурсов и повышайте эффективность производства. Idle Brewery сочетает стратегическое планирование и расслабленный автогеймплей, превращая привычный кликер в увлекательный экономический симулятор с долгосрочной мотивацией.