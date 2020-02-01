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Idle Brewery: Beer Tycoon (Мод меню)

Idle Brewery: Beer Tycoon (Мод меню) 1.2.133

Управляйте собственной пивоварней с глубоким погружением в процесс и автоматизацией
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Версия:
1.2.133
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tiny Gigantic Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Idle Brewery — это симулятор пивоварни, созданный одним разработчиком для любителей пива и тех, кто ищет более глубокий опыт, чем стандартные кликеры. Проект предлагает глубокое погружение в процесс производства, позволяя управлять каждым этапом варки — от выбора ингредиентов до контроля ферментации. Вы можете заняться микроуправлением каждой детали или оставить производство в автоматическом режиме, чтобы наблюдать за постепенным ростом и доходом без лишних усилий.


Во второй части игры вы будете развивать собственную пивоварню, открывая новые рецепты, улучшая оборудование и расширяя ассортимент сортов. Постройте инфраструктуру для хранения и распределения продукции, наймите персонал, следите за балансом ресурсов и повышайте эффективность производства. Idle Brewery сочетает стратегическое планирование и расслабленный автогеймплей, превращая привычный кликер в увлекательный экономический симулятор с долгосрочной мотивацией.


Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченные наличные
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Idle Brewery: Beer Tycoon (Мод меню) 92 Мб Ссылка 2 92 Мб

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