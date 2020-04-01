Описание

Погрузитесь в захватывающую стратегическую игру Tiny Clash, где вас ждут напряжённые 1v1 битвы против игроков со всего мира. Постройте уникальные сооружения, вызывающие мощные отряды — от магов с разрушительным уроном по области до храбрых солдат, искусных лучников и даже могущественных драконов. Стратегически размещайте здания, чтобы создавать отряды с уникальными способностями, и разрабатывайте свою тактику, чтобы переигрывать противника.





Кроме того, вы можете вызывать отряды напрямую на поле боя для быстрой адаптации к меняющимся условиям сражения. Особое значение имеет ваше здание по заготовке древесины, которое производит дровосеков для сбора необходимых ресурсов, используемых при создании новых юнитов и построек. Tiny Clash предлагает глубокий стратегический геймплей, где каждое решение может стать ключом к победе!