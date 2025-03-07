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Terranox (Полная версия)

Terranox (Полная версия) 0.4.1

Стратегия, где тактика определяет судьбу мира
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Версия:
0.4.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
hextra
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Terranox – это реал-тайм стратегия, в которой ваши тактические решения формируют будущее мира. Возглавьте свою нацию на пути к величию: развивайте экономику, стройте мощные армии и погружайтесь в захватывающие сражения за контроль над странами. Каждый ваш ход, каждое стратегическое решение становится ключом к победе на глобальном поле битвы.


В Terranox стратегия – ваше самое мощное оружие, способное изменить ход событий. Здесь только сильнейшие могут править миром, и ваша задача – доказать свою силу, умение и решимость. Приготовьтесь к динамичным битвам, глубокому управлению ресурсами и непрерывной борьбе за господство, где судьба мира зависит исключительно от ваших действий.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Terranox (Полная версия) 53 Мб Ссылка 2 53 Мб
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