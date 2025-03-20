Описание

Погрузитесь в глобальную стратегическую игру XX Century 2 Premium, где ваша цель — привести одну из более чем 70 стран к мировому господству! Управляйте экономикой, добывайте ценные ресурсы, такие как нефть, железо и алюминий, и развивайте мощную армию и флот, чтобы укрепить свои позиции на мировой арене.





Вас ждут ожесточённые войны, сепаратизм и грабёж, но с помощью дипломатии, пактов о ненападении, союзов и торговых соглашений вы сможете преодолеть все препятствия. Выберите свою страну, стройте будущее и станьте ведущей силой XX века!