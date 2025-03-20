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20 столетие 2 Премиум (Мод, Много золота)

20 столетие 2 Премиум (Мод, Много золота) 1.0.2

Овладейте мировой ареной с 20. Jahrhundert 2 Premium
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Oxiwyle
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 216 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в глобальную стратегическую игру XX Century 2 Premium, где ваша цель — привести одну из более чем 70 стран к мировому господству! Управляйте экономикой, добывайте ценные ресурсы, такие как нефть, железо и алюминий, и развивайте мощную армию и флот, чтобы укрепить свои позиции на мировой арене. 


Вас ждут ожесточённые войны, сепаратизм и грабёж, но с помощью дипломатии, пактов о ненападении, союзов и торговых соглашений вы сможете преодолеть все препятствия. Выберите свою страну, стройте будущее и станьте ведущей силой XX века!


Информация о модах

Неограниченное золото

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 Теги темы: Много золота

Скачать 20 столетие 2 Премиум (Мод, Много золота) v1.0.2 MOD APK

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Скачать 20 столетие 2 Премиум (Мод, Много золота) 216 Мб Ссылка 2 216 Мб

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