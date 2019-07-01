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Cult Summoner: RPG Summon (Мод меню)

Cult Summoner: RPG Summon (Мод меню) 1.0

Станьте повелителем тёмных созданий и раскройте сокровенные секреты призыва
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tapps Games - PT
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Cult Summoner: RPG Summon переносит вас в извилистый, полный мрака мир, где каждое действие способно изменить исход беспощадной войны. Возглавьте армию ужасающих созданий и станьте истинным властелином тёмных искусств, используя могущество автобаттлера в стилистике roguelike. Собирайте свои легионы, совершенствуйте навыки призыва и исследуйте земли, пропитанные страхом, чтобы открыть древние тайны и завоевать уважение даже самых жутких противников.


В вашей власти — объединить усилия с другими искателями приключений, встать на путь эпических битв и покорить мучительное поле сражений призывателей. Управляйте легионом гротескных существ, исход которых зависит от вашего стратегического мастерства и умения применять найденные реликвии. Раскройте силу, скрытую за печатями тёмной магии, и докажите, что даже самые страшные кошмары можно обратить в оружие победы.


Информация о модах

[ Меню игрока ]

  • Скорость игры
  • Неограниченное золото
  • Неограниченные драгоценные камни
  • Бесконечные карты юнитов
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Cult Summoner: RPG Summon (Мод меню) 190 Мб Ссылка 2 190 Мб

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