Описание

Cult Summoner: RPG Summon переносит вас в извилистый, полный мрака мир, где каждое действие способно изменить исход беспощадной войны. Возглавьте армию ужасающих созданий и станьте истинным властелином тёмных искусств, используя могущество автобаттлера в стилистике roguelike. Собирайте свои легионы, совершенствуйте навыки призыва и исследуйте земли, пропитанные страхом, чтобы открыть древние тайны и завоевать уважение даже самых жутких противников.





В вашей власти — объединить усилия с другими искателями приключений, встать на путь эпических битв и покорить мучительное поле сражений призывателей. Управляйте легионом гротескных существ, исход которых зависит от вашего стратегического мастерства и умения применять найденные реликвии. Раскройте силу, скрытую за печатями тёмной магии, и докажите, что даже самые страшные кошмары можно обратить в оружие победы.