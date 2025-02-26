Описание

Castle Creepy: Game Silent приглашает вас окунуться в мир безмолвного ужаса, где каждое ваше движение может стать последним. Сквозь темные коридоры и жуткие комнаты замка, наполненного зловещей тишиной, вам предстоит испытать свои нервы и смекалку. Здесь, в лабиринте таинственных дверей, каждое принятое решение может привести как к спасению, так и к гибели. Ощутите, как страх нарастает с каждой секундой, когда злобные призраки свободно бродят по мрачным залам, готовые вселить ужас в самое сердце.





Ваше задание предельно ясно: выжить в этом мире ночных кошмаров. Вам предстоит запереть двери, найти укрытие под кроватью и перехитрить невидимые ловушки, угрожающие вашей жизни на каждом шагу. Castle Creepy: Game Silent – это испытание для самых смелых, где каждая минута в замке становится борьбой с внутренним страхом и неумолимой тьмой. Готовы ли вы бросить вызов судьбе и преодолеть свои страхи в этом по-настоящему жутком приключении?