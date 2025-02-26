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Castle Creepy: Game Silent (Мод, Много денег)

Castle Creepy: Game Silent (Мод, Много денег) 0.0.4

Погрузитесь в мрачные тайны замка, где каждая дверь скрывает неизведанный ужас
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Версия:
0.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dream Land
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Castle Creepy: Game Silent приглашает вас окунуться в мир безмолвного ужаса, где каждое ваше движение может стать последним. Сквозь темные коридоры и жуткие комнаты замка, наполненного зловещей тишиной, вам предстоит испытать свои нервы и смекалку. Здесь, в лабиринте таинственных дверей, каждое принятое решение может привести как к спасению, так и к гибели. Ощутите, как страх нарастает с каждой секундой, когда злобные призраки свободно бродят по мрачным залам, готовые вселить ужас в самое сердце.


Ваше задание предельно ясно: выжить в этом мире ночных кошмаров. Вам предстоит запереть двери, найти укрытие под кроватью и перехитрить невидимые ловушки, угрожающие вашей жизни на каждом шагу. Castle Creepy: Game Silent – это испытание для самых смелых, где каждая минута в замке становится борьбой с внутренним страхом и неумолимой тьмой. Готовы ли вы бросить вызов судьбе и преодолеть свои страхи в этом по-настоящему жутком приключении?


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 Теги темы: Много денег

Скачать Castle Creepy: Game Silent (Мод, Много денег) v0.0.4 MOD APK

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Скачать Castle Creepy: Game Silent (Мод, Много денег) 104 Мб Ссылка 2 104 Мб
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