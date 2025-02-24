Описание

Погрузитесь в мир Plant Squad, где зомби-апокалипсис превратил яркие города в жуткие пустоши, а человечество находится на грани вымирания. Вы — последняя надежда, кто встанет против безжалостной орды нежити, и не сможете сделать это в одиночку. Вместе с вами сражаются мощные растения с уникальными способностями, готовые дать отпор любым угрозам.





Это стратегическая боевая игра, где каждая битва — это шаг к восстановлению мира. Ваше путешествие проведет вас через разные континенты — от палящих пустынь до шумных городских улиц, каждая из которых таит свои испытания и препятствия. Используйте тактику, объединяйте силы и применяйте уникальные навыки ваших растительных союзников, чтобы вернуть мир и победить зомби.