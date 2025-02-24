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Plant Squad (Мод Меню)

Plant Squad (Мод Меню) 1.5.0

Спасите мир с мощными растительными союзниками в эпической битве за выживание
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Версия:
1.5.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Onki Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир Plant Squad, где зомби-апокалипсис превратил яркие города в жуткие пустоши, а человечество находится на грани вымирания. Вы — последняя надежда, кто встанет против безжалостной орды нежити, и не сможете сделать это в одиночку. Вместе с вами сражаются мощные растения с уникальными способностями, готовые дать отпор любым угрозам.


Это стратегическая боевая игра, где каждая битва — это шаг к восстановлению мира. Ваше путешествие проведет вас через разные континенты — от палящих пустынь до шумных городских улиц, каждая из которых таит свои испытания и препятствия. Используйте тактику, объединяйте силы и применяйте уникальные навыки ваших растительных союзников, чтобы вернуть мир и победить зомби.


Информация о модах

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Меню модов

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 Теги темы: Мод меню

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