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Karate Fighting: Kung Fu Games (Мод меню)

Karate Fighting: Kung Fu Games (Мод меню) 11

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Версия:
11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
KingGamesStudio
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
372
Скриншоты
Описание

Karate Fighting - это захватывающая игра, которая приглашает вас принять участие в интенсивных 3D-схватках боевых искусств на различных аренах. В роли опытного бойца вы будете использовать разрушительные приемы кунг-фу и каратэ, чтобы одолеть своих смертельных противников. Создавайте комбинации из ударов руками, ногами и блокированием, чтобы одержать верх в сражении.


Вы сможете разблокировать новых бойцов, каждый из которых обладает уникальными специальными атаками, расширяющими ваш арсенал приемов. Игра предлагает настраиваемые элементы управления, а также возможность играть как локально, так и онлайн, проверяя ваш истинный воинский дух в различных режимах боя.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Разблокировать всех персонажей
  • Все уровни разблокированы
  • Все пакеты разблокированы
  • Удалены объявления
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Karate Fighting: Kung Fu Games (Мод меню) 38 Мб Ссылка 2 38 Мб

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