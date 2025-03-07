Описание

Karate Fighting - это захватывающая игра, которая приглашает вас принять участие в интенсивных 3D-схватках боевых искусств на различных аренах. В роли опытного бойца вы будете использовать разрушительные приемы кунг-фу и каратэ, чтобы одолеть своих смертельных противников. Создавайте комбинации из ударов руками, ногами и блокированием, чтобы одержать верх в сражении.





Вы сможете разблокировать новых бойцов, каждый из которых обладает уникальными специальными атаками, расширяющими ваш арсенал приемов. Игра предлагает настраиваемые элементы управления, а также возможность играть как локально, так и онлайн, проверяя ваш истинный воинский дух в различных режимах боя.