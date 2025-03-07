Версия:
11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
KingGamesStudio
Обновлено:
Сегодня, 12:43
Возраст:
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
372
Описание
Karate Fighting - это захватывающая игра, которая приглашает вас принять участие в интенсивных 3D-схватках боевых искусств на различных аренах. В роли опытного бойца вы будете использовать разрушительные приемы кунг-фу и каратэ, чтобы одолеть своих смертельных противников. Создавайте комбинации из ударов руками, ногами и блокированием, чтобы одержать верх в сражении.
Вы сможете разблокировать новых бойцов, каждый из которых обладает уникальными специальными атаками, расширяющими ваш арсенал приемов. Игра предлагает настраиваемые элементы управления, а также возможность играть как локально, так и онлайн, проверяя ваш истинный воинский дух в различных режимах боя.
Информация о модах
- МЕНЮ МОДОВ
- Разблокировать всех персонажей
- Все уровни разблокированы
- Все пакеты разблокированы
- Удалены объявления
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