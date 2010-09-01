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Doomsday Loot Run (Мод меню)

Doomsday Loot Run 1.250.654

Мод меню
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Версия:
1.250.654
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
focus on fun studio
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 876 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
330
Скриншоты
Описание

Doomsday Loot Run - захватывающее приключение в апокалиптическом мире, где нежить охватила планету, а человечество на грани вымирания. В этой суровой реальности игроки берут на себя роль отважного героя, чья миссия - изменить судьбу человечества и найти спасение в мире, погруженном в хаос и разрушение.


Основная цель игры - собрать ресурсы и выжить в опасном мире, полном угроз и опасностей. Игрокам предстоит исследовать опустошенные земли, сражаться с врагами и зомби, находить укрытия и защищаться от нападений. Путешествуя через опасные местности, герой должен найти ценные ресурсы, которые помогут ему выжить и, возможно, найти спасение для оставшихся людей.


Ключевые особенности игры включают в себя напряженные сражения, захватывающие приключения и множество загадок, которые нужно решить, чтобы продвигаться вперед. "Doomsday Loot Run" предлагает игрокам уникальный и захватывающий геймплей, который заставит их держать в напряжении до самого конца.


Информация о модах
  • Контролируйте скорость врагов в режиме битвы: ( – вы можете установить ее на 0, когда они приближаются к вам, чтобы остановить их и убить их всех по вашему желанию.)
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Doomsday Loot Run (Мод меню) v1.250.654 MOD APK

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Скачать Doomsday Loot Run (Мод меню) 876 Мб Ссылка 2 876 Мб

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