King Of Defense III: Survival (Мод меню) 1.0.22
В игре King of Defense III: Survival вас ждут захватывающие битвы, полные напряжения и тактических решений. Ваша цель - защитить королевство от непрекращающихся волн врагов, которые стремятся захватить ваши земли и покорить ваш мир. Чтобы добиться успеха, вам придется разработать стратегию обороны, которая учтет все особенности атакующих врагов.
Игра предоставляет вам широкий выбор башен обороны, каждая из которых обладает своими уникальными способностями и характеристиками. Вам нужно будет распределить их так, чтобы они наилучшим образом справлялись с разными типами врагов. Некоторые башни могут стрелять на дальние расстояния, а другие - наносить урон вблизи. Выбор правильных башен и их размещение - это ключевой момент в вашей стратегии обороны.
Кроме того, в игре есть возможность улучшать и модернизировать башни, чтобы они становились более мощными и эффективными. Вы также сможете нанимать различных героев, которые будут сражаться на вашей стороне и обладать своими уникальными способностями.
1. Меню
2. Неограниченное количество драгоценных камней
3. Неограниченное количество кристаллов
4. Неограниченное количество боевых монет
5. Режим Бога
Примечание . Эта игра все еще новая, дождитесь следующей версии, чтобы получить больше возможностей игры.
Скачать King Of Defense III: Survival (Мод меню) 1.0.22 взлом
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