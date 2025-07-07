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Haunted Castle - Ghost Game (Мод, Много золота)

Haunted Castle - Ghost Game (Мод, Много золота) v0.7.9

Спастись до рассвета: спрячься, строй баррикады и перехитри призраков ночью

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Версия:
0.7.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Zin Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 14:43
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 119 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16
Описание

Haunted Castle — мобильный хоррор-выживание, где ты заперт в гулких коридорах древней крепости и слышишь, как стены шепчут имена давно погибших. Каждые пять минут цикл повторяется: вспышка грома, рев призрака, бег по темноте, рывок в пустую комнату. Захлопнул дверь, прыгнул в кровать, задержал дыхание — теперь решай, укреплять ли проём или бросаться к следующему укрытию. Залог выживания — внимать каждому скрипу пола. Пугает, но цепляет.


Твои козыри — оборонительные баррикады и прятки от призраков. Ломай шкафы, досками забивай окна, ставь свечные ловушки: чем толще заслон, тем дольше дух топчется у порога. Ночь пережил — получаешь опыт, открываешь новые комнаты, крепче замки и руны, что ослабляют тень. Призраки умнеют, меняют маршрут, бьют сквозь стены, поэтому тактика не стынет. Готов ли услышать финальный удар колокола и выйти наружу живым?


Информация о модах

Неограниченное золото

Неограниченные драгоценные камни

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 Теги темы: Много золота

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Скачать Haunted Castle - Ghost Game (Мод, Много золота) 119 Мб Ссылка 2 119 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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