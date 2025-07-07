Описание

Haunted Castle — мобильный хоррор-выживание, где ты заперт в гулких коридорах древней крепости и слышишь, как стены шепчут имена давно погибших. Каждые пять минут цикл повторяется: вспышка грома, рев призрака, бег по темноте, рывок в пустую комнату. Захлопнул дверь, прыгнул в кровать, задержал дыхание — теперь решай, укреплять ли проём или бросаться к следующему укрытию. Залог выживания — внимать каждому скрипу пола. Пугает, но цепляет.





Твои козыри — оборонительные баррикады и прятки от призраков. Ломай шкафы, досками забивай окна, ставь свечные ловушки: чем толще заслон, тем дольше дух топчется у порога. Ночь пережил — получаешь опыт, открываешь новые комнаты, крепче замки и руны, что ослабляют тень. Призраки умнеют, меняют маршрут, бьют сквозь стены, поэтому тактика не стынет. Готов ли услышать финальный удар колокола и выйти наружу живым?