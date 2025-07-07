Haunted Castle - Ghost Game (Мод, Много золота) v0.7.9
Спастись до рассвета: спрячься, строй баррикады и перехитри призраков ночью
Haunted Castle — мобильный хоррор-выживание, где ты заперт в гулких коридорах древней крепости и слышишь, как стены шепчут имена давно погибших. Каждые пять минут цикл повторяется: вспышка грома, рев призрака, бег по темноте, рывок в пустую комнату. Захлопнул дверь, прыгнул в кровать, задержал дыхание — теперь решай, укреплять ли проём или бросаться к следующему укрытию. Залог выживания — внимать каждому скрипу пола. Пугает, но цепляет.
Твои козыри — оборонительные баррикады и прятки от призраков. Ломай шкафы, досками забивай окна, ставь свечные ловушки: чем толще заслон, тем дольше дух топчется у порога. Ночь пережил — получаешь опыт, открываешь новые комнаты, крепче замки и руны, что ослабляют тень. Призраки умнеют, меняют маршрут, бьют сквозь стены, поэтому тактика не стынет. Готов ли услышать финальный удар колокола и выйти наружу живым?
Неограниченное золото
Неограниченные драгоценные камни
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Обычные
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Внимание▶
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