Описание

Lost in Fantaland — это стратегическая игра для хардкорных игроков, где случайно генерируемые поля сражений и узлы карты создают бесконечное разнообразие боевых сценариев. Ты будешь выбирать из шести уникальных классов, каждый из которых предлагает свой стиль игры. В игре представлены более 300 карт и 100 артефактов, что делает каждый забег по-настоящему уникальным, с новыми комбинациями и возможностями.





Прогрессирующая сложность и необходимость адаптации к новым условиям проверят твою стратегическую гибкость. Независимо от того, выбрал ли ты короткую сессию или погружаешься в полную 90-минутную игру, система фрагментированного сохранения прогресса дает тебе свободу действий. Каждый забег — это шанс попробовать что-то новое, будь то неожиданные артефакты или изменившиеся условия сражения. Готов ли ты к следующему испытанию?