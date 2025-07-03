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Lost in Fantaland (Мод, Unlocked)

Lost in Fantaland (Мод, Unlocked) v1.0.1

Хардкорная стратегия где каждый забег — новый вызов

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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 10
Разработчик:
Supernature studio
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Сегодня, 14:16
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 161 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание

Lost in Fantaland — это стратегическая игра для хардкорных игроков, где случайно генерируемые поля сражений и узлы карты создают бесконечное разнообразие боевых сценариев. Ты будешь выбирать из шести уникальных классов, каждый из которых предлагает свой стиль игры. В игре представлены более 300 карт и 100 артефактов, что делает каждый забег по-настоящему уникальным, с новыми комбинациями и возможностями.


Прогрессирующая сложность и необходимость адаптации к новым условиям проверят твою стратегическую гибкость. Независимо от того, выбрал ли ты короткую сессию или погружаешься в полную 90-минутную игру, система фрагментированного сохранения прогресса дает тебе свободу действий. Каждый забег — это шанс попробовать что-то новое, будь то неожиданные артефакты или изменившиеся условия сражения. Готов ли ты к следующему испытанию?


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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