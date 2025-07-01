The Enchanted Cave 2 (Мод, Unlocked) v3.402
Шагай глубже, неси трофеи и реши — рискнуть ли ещё одним этажом сокровищ
The Enchanted Cave 2 — роглайк-приключение, где ты спускаешься в сверкающую пещеру с сотней этажей. Каждые пять минут решаешь: сразиться ли с големом ради редкой руны или выскочить к выходу, чтобы сохранить добычу. Добываешь золото и «камни характеристик», варишь зелья на портативном алтаре и раскрываешь тайные проходы, если заметил мерцающий кристалл в стене. Каждый шаг ниже усиливает врагов и жирнит награду — хватит ли смелости сделать ещё прыжок в бездну?
В лагере между заходами ты распределяешь опыт по разветвлённому дереву навыков, превращая героя в мага-штурмовика, стального танка или хитрого алхимика, смешивающего эликсиры двойного действия. Артефакты дают пассивы, а зачарование снаряжения наделяет меч отжором, а щит — отражением урона. Собери сет из четырёх редких предметов, найди тайный лифт на 50-м уровне и выясни, кто пожирает пропавших исследователей. Прыгай в шахту уже сегодня и забери сокровища, пока они не рассыпались в пыль!
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