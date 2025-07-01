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The Enchanted Cave 2 (Мод, Unlocked)

The Enchanted Cave 2 (Мод, Unlocked) v3.402

Шагай глубже, неси трофеи и реши — рискнуть ли ещё одним этажом сокровищ

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Версия:
3.402
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dustin Auxier
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Сегодня, 00:47
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

The Enchanted Cave 2 — роглайк-приключение, где ты спускаешься в сверкающую пещеру с сотней этажей. Каждые пять минут решаешь: сразиться ли с големом ради редкой руны или выскочить к выходу, чтобы сохранить добычу. Добываешь золото и «камни характеристик», варишь зелья на портативном алтаре и раскрываешь тайные проходы, если заметил мерцающий кристалл в стене. Каждый шаг ниже усиливает врагов и жирнит награду — хватит ли смелости сделать ещё прыжок в бездну?


В лагере между заходами ты распределяешь опыт по разветвлённому дереву навыков, превращая героя в мага-штурмовика, стального танка или хитрого алхимика, смешивающего эликсиры двойного действия. Артефакты дают пассивы, а зачарование снаряжения наделяет меч отжором, а щит — отражением урона. Собери сет из четырёх редких предметов, найди тайный лифт на 50-м уровне и выясни, кто пожирает пропавших исследователей. Прыгай в шахту уже сегодня и забери сокровища, пока они не рассыпались в пыль!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать The Enchanted Cave 2 (Мод, Unlocked) 114 Мб Ссылка 2 114 Мб
Важно знать перед установкой

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Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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