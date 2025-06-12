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FINAL FANTASY VIII Remastered (Встроенный кэш)

FINAL FANTASY VIII Remastered (Встроенный кэш) 1.1.0

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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SQUARE ENIX Co., Ltd.
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Сегодня, 15:18
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
31 931
Скриншоты
Описание

FINAL FANTASY VIII Remastered представляет собой обновленную версию одной из самых популярных частей серии. Оригинальная игра была выпущена в 1999 году для PlayStation, и с тех пор завоевала сердца многих поклонников благодаря своему глубокому сюжету, увлекательному геймплею и незабываемым персонажам.


В версии Remastered графика была улучшена, добавлены новые функции и улучшенный интерфейс для современных платформ. Персонажи, монстры и окружение теперь отображаются в высоком разрешении, делая игру еще более впечатляющей. Переход игры на платформу Google Play позволяет новым поколениям геймеров насладиться этим классическим произведением на своих мобильных устройствах. Таким образом, Square Enix, издатель и разработчик серии, продолжает заботиться о своем наследии, адаптируя его для современных платформ и новых аудиторий.


В целом, FINAL FANTASY VIII Remastered - это не просто возвращение к прошлому, но и возможность для новых поколений игроков погрузиться в мир, который принес многим людям столько воспоминаний. Это также подтверждает то, что серия Final Fantasy остается актуальной и популярной даже спустя десятилетия после своего появления.



Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать FINAL FANTASY VIII Remastered (Встроенный кэш) v1.1.0 MOD APK

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Скачать FINAL FANTASY VIII Remastered (Встроенный кэш) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о FINAL FANTASY VIII Remastered (Встроенный кэш)


Комментарии (2)
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ROUDi
ROUDi 12 ноября 2022 18:29
Вместо 8 части ссылки раздают 7 часть, причём в файле так и написано "Final-Fantasy-VII-v1.0.38-modmenu"
-3
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Z
Z 21 августа 2022 02:09
Устанавливаю а мне вместо 8 запускают 7 что за херь?
+8
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