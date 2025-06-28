Boxville 2 (Полная версия) v2.15.2
Поймай катаклизм за руку и разгадай все коробочные тайны на пути к другу
Boxville 2 — атмосферное приключение-головоломка в бумажном городе, пережившем серию технокатастроф. Каждые пять минут ты перетягиваешь крышки коробок, собираешь механизмы из консервных ключей и вращаешь трубы, чтобы расчистить путь героя к следующей улице, где может скрываться пропавший товарищ. Узкие проходы шуршат, фонари искрят, а за жестяной дверью может ждать подсказка или внезапный обвал.
Открой для себя ручную анимацию на 50 экранах, где 30+ головоломок связаны в единый маршрут: от почтовых лифтов до подводных туннелей. Решая их, ты получаешь шестерёнки — ими улучшаешь инструмент-фонарь, расширяешь карту и открываешь быстрый доступ к пройденным кварталам. Режим подсказок включается по желанию, доната нет, игра офлайн и весит 500 МБ на PC, Switch и мобильных. Верни друга и помоги городу вздохнуть без коробочного хаоса!
Полная версия
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.