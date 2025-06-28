Описание

Boxville 2 — атмосферное приключение-головоломка в бумажном городе, пережившем серию технокатастроф. Каждые пять минут ты перетягиваешь крышки коробок, собираешь механизмы из консервных ключей и вращаешь трубы, чтобы расчистить путь героя к следующей улице, где может скрываться пропавший товарищ. Узкие проходы шуршат, фонари искрят, а за жестяной дверью может ждать подсказка или внезапный обвал.





Открой для себя ручную анимацию на 50 экранах, где 30+ головоломок связаны в единый маршрут: от почтовых лифтов до подводных туннелей. Решая их, ты получаешь шестерёнки — ими улучшаешь инструмент-фонарь, расширяешь карту и открываешь быстрый доступ к пройденным кварталам. Режим подсказок включается по желанию, доната нет, игра офлайн и весит 500 МБ на PC, Switch и мобильных. Верни друга и помоги городу вздохнуть без коробочного хаоса!