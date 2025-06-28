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Boxville 2 (Полная версия)

Boxville 2 (Полная версия) v2.15.2

Поймай катаклизм за руку и разгадай все коробочные тайны на пути к другу

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Версия:
2.15.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Triomatica Games
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:15
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 385 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13
Описание

Boxville 2 — атмосферное приключение-головоломка в бумажном городе, пережившем серию технокатастроф. Каждые пять минут ты перетягиваешь крышки коробок, собираешь механизмы из консервных ключей и вращаешь трубы, чтобы расчистить путь героя к следующей улице, где может скрываться пропавший товарищ. Узкие проходы шуршат, фонари искрят, а за жестяной дверью может ждать подсказка или внезапный обвал.


Открой для себя ручную анимацию на 50 экранах, где 30+ головоломок связаны в единый маршрут: от почтовых лифтов до подводных туннелей. Решая их, ты получаешь шестерёнки — ими улучшаешь инструмент-фонарь, расширяешь карту и открываешь быстрый доступ к пройденным кварталам. Режим подсказок включается по желанию, доната нет, игра офлайн и весит 500 МБ на PC, Switch и мобильных. Верни друга и помоги городу вздохнуть без коробочного хаоса!


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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