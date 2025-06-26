Описание

The NOexistenceN of you AND me — интерактивная короткая новелла, в которой ты открываешь глаза и видишь незваную гостью, растворяющую логику спальни. Первые клики — и привычные предметы расползаются по стенам, отражая сюрреализм бытия: будильник повторяет твои мысли, фотография шепчет, что её никогда не делали. Диалогов-инструкций нет: каждое прикосновение к экрану формирует общее воспоминание, а выбор реплики меняет тембр голоса девушки, оттенок комнаты и твою собственную уверенность в реальности. Раздумывая, что происходит, ты замечаешь, как шкала «самовосприятия» колеблется между «я» и «мы» — достичь середины или опустить стрелку в край решаешь сам.





Во второй половине рассказа дом превращается в лабиринт метафор, где зеркала ведут не к отражению, а к внутренним страхам. Чтобы выбраться, нужно соединять обрывки прошлых событий: ромбовидный кулон, записку на обратной стороне билета, детский рисунок с зачёркнутым солнцем. Чем точнее ты подбираешь символы, тем глубже погружаешься в психохоррор: стены дышат твоими сомнениями, а девушка просит доказать, что ты существуешь отдельно от её воспоминаний. Три финала показывают, удастся ли сохранить собственную личность, раствориться в чужом «ты» или навсегда застрять между ними. Попробуй пройти этот диалог без имён — и реши, где заканчивается игра и начинается твоё отражение.