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The NOexistenceN of you AND me

The NOexistenceN of you AND me v1.1.2

Сюрреалистический визор, где встреча стирает грань между «я» и «ты»

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Версия:
1.1.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nino Games Limited
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 21:28
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 750 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

The NOexistenceN of you AND me — интерактивная короткая новелла, в которой ты открываешь глаза и видишь незваную гостью, растворяющую логику спальни. Первые клики — и привычные предметы расползаются по стенам, отражая сюрреализм бытия: будильник повторяет твои мысли, фотография шепчет, что её никогда не делали. Диалогов-инструкций нет: каждое прикосновение к экрану формирует общее воспоминание, а выбор реплики меняет тембр голоса девушки, оттенок комнаты и твою собственную уверенность в реальности. Раздумывая, что происходит, ты замечаешь, как шкала «самовосприятия» колеблется между «я» и «мы» — достичь середины или опустить стрелку в край решаешь сам.


Во второй половине рассказа дом превращается в лабиринт метафор, где зеркала ведут не к отражению, а к внутренним страхам. Чтобы выбраться, нужно соединять обрывки прошлых событий: ромбовидный кулон, записку на обратной стороне билета, детский рисунок с зачёркнутым солнцем. Чем точнее ты подбираешь символы, тем глубже погружаешься в психохоррор: стены дышат твоими сомнениями, а девушка просит доказать, что ты существуешь отдельно от её воспоминаний. Три финала показывают, удастся ли сохранить собственную личность, раствориться в чужом «ты» или навсегда застрять между ними. Попробуй пройти этот диалог без имён — и реши, где заканчивается игра и начинается твоё отражение.


Информация о модах

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