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DR. Slender Remastered Ep.1 (Мод, Без рекламы)

DR. Slender Remastered Ep.1 (Мод, Без рекламы) 1.1

Темные коридоры лечебницы и охота безумного доктора — выживание на грани и страх
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Версия:
1.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PatacoonGames
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 14:06
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

DR. Slender Remastered Ep. 1 возвращает легенду инди-хоррора на мобильные устройства с полностью переработанной графикой, новой физикой и поддержкой современных дисплеев. Вы просыпаетесь в заброшенной психиатрической клинике, где каждое открытое отделение генерируется заново, а доктор-изгой слышит любые шаги. Задача проста: отыскать ключи, расшифровать журналы пациентов и добраться до лифта, пока Слендер не отрежет путь; неправильный поворот — мгновенная гибель.


Улучшенная система освещения и пространственный звук усиливают паранойю: лампы мерцают от ваших батареек, а гул вентиляции маскирует шорох приближающегося врага. Игроки получают адаптивное управление с бегом на гиродатчике, редкие предметы выживания и режим «хардкор» без чек-пойнтов. Каждый успешный побег открывает архивные медкарты, объясняющие происхождение доктора, и разблокирует новые модификаторы испытаний. Это переиздание подарит как ветеранам жанра, так и новичкам плотную дозу психологического ужаса и испытание нервов на прочность.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать DR. Slender Remastered Ep.1 (Мод, Без рекламы) v1.1 MOD APK

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Внимание

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