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Ethereal Slayer (Мод, Без рекламы)

Ethereal Slayer (Мод, Без рекламы) 1.6

Паря над тремя мирами: комбо-шторм, небесные спутники и битвы судьбы
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Версия:
1.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
RippleFun
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 12:52
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 448 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Ethereal Slayer переносит тебя в сияющее царство сянься, где облачные дворцы дрожат от ударов духовного клинка. С первых минут ты выбираешь путь – мечник-шторм, заклинатель артефактов или проводник небесных зверей – и вступаешь в боевой танец из тысячи ударов. Плавные 3D-схватки ощущаются, будто воздух сам рассекается по траектории комбо: отбил атаку демона, метнул печать грома, призвал феникса-союзника и взмыл в небо, оставляя позади искрящийся след. Каждое решение кует легенду: собрать ли редкие печати для пробуждения ездового Ки-дракона или вложить душу в совершенствование божественного артефакта, – всё влияет на силу ци и репутацию школ.


Во второй главе открываются три мира: Скиталец пылающих песков, Лунный океан туманов и Грозовой купол кланов. На каждом тебя ждут сорок босcов-хранителей, капризы времени суток и загадочные испытания «Тринадцати ступеней». Развивай 100+ навыков, комбинируя стихии, чтобы пробивать щиты демонических полководцев или замораживать их в бездушном кристалле. Небесные спутники дарят пассивы – от ускоренной регенерации ци до взрывной контра-ауры, – а наряды с парчой звездного шёлка меняют не только внешний вид, но и дочерние ветви умений. Кузница артефактов, полёты на мечах и одновременный PvE/PvP-рейд на титанов Заката ждут тех, кто осмелится стать истинным охотником Эфира.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Ethereal Slayer (Мод, Без рекламы) v1.6 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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