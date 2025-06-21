Описание

Ethereal Slayer переносит тебя в сияющее царство сянься, где облачные дворцы дрожат от ударов духовного клинка. С первых минут ты выбираешь путь – мечник-шторм, заклинатель артефактов или проводник небесных зверей – и вступаешь в боевой танец из тысячи ударов. Плавные 3D-схватки ощущаются, будто воздух сам рассекается по траектории комбо: отбил атаку демона, метнул печать грома, призвал феникса-союзника и взмыл в небо, оставляя позади искрящийся след. Каждое решение кует легенду: собрать ли редкие печати для пробуждения ездового Ки-дракона или вложить душу в совершенствование божественного артефакта, – всё влияет на силу ци и репутацию школ.





Во второй главе открываются три мира: Скиталец пылающих песков, Лунный океан туманов и Грозовой купол кланов. На каждом тебя ждут сорок босcов-хранителей, капризы времени суток и загадочные испытания «Тринадцати ступеней». Развивай 100+ навыков, комбинируя стихии, чтобы пробивать щиты демонических полководцев или замораживать их в бездушном кристалле. Небесные спутники дарят пассивы – от ускоренной регенерации ци до взрывной контра-ауры, – а наряды с парчой звездного шёлка меняют не только внешний вид, но и дочерние ветви умений. Кузница артефактов, полёты на мечах и одновременный PvE/PvP-рейд на титанов Заката ждут тех, кто осмелится стать истинным охотником Эфира.