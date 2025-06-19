Grim Tales 13: The White Lady (Мод, Без рекламы) 1.0.6
Спаси племянника из пламени интерната и раскрой тайну призрака Белой Леди
Grim Tales 13: The White Lady приглашает тебя вернуться в обугленные коридоры старого интерната, где исчез Билли Грей. В роли Анны ты изучаешь завалы классных комнат, расшифровываешь пепельные улики и переживаешь фрагменты прошлого, пока зеркала отражают силуэт Белой Леди. Каждое помещение хранит части головоломки: вращай шестерёнки, соединяй тайные механизмы и используй семейный медальон, чтобы заглянуть за грань времени, — только так узнаешь, что случилось в ночь пожара и почему школа стала ловушкой для детских душ.
Поможет дневник расследования: в нём фиксируются свидетельства, схемы замков и коды сейфов, а закрытие каждой цепочки загадок открывает HOP-сцены с поиском силуэтных и парных предметов. Бонусная глава переносит тебя в юность Ричарда Грея, когда стены интерната ещё сияли магией; сыграв за студента, ты определишь, кто впустил тёмную силу, и спасёшь возлюбленную ценой собственного будущего. Собирай морф-объекты, зарабатывай коллекционные трофеи и наслаждайся коллекционными бонусами — от галереи иллюстраций до переигрываемых мини-игр, чтобы каждый визит в мир Grim Tales оставлял после себя холодок и желание раскрыть новую тайну.
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