Описание

Grim Tales 13: The White Lady приглашает тебя вернуться в обугленные коридоры старого интерната, где исчез Билли Грей. В роли Анны ты изучаешь завалы классных комнат, расшифровываешь пепельные улики и переживаешь фрагменты прошлого, пока зеркала отражают силуэт Белой Леди. Каждое помещение хранит части головоломки: вращай шестерёнки, соединяй тайные механизмы и используй семейный медальон, чтобы заглянуть за грань времени, — только так узнаешь, что случилось в ночь пожара и почему школа стала ловушкой для детских душ.





Поможет дневник расследования: в нём фиксируются свидетельства, схемы замков и коды сейфов, а закрытие каждой цепочки загадок открывает HOP-сцены с поиском силуэтных и парных предметов. Бонусная глава переносит тебя в юность Ричарда Грея, когда стены интерната ещё сияли магией; сыграв за студента, ты определишь, кто впустил тёмную силу, и спасёшь возлюбленную ценой собственного будущего. Собирай морф-объекты, зарабатывай коллекционные трофеи и наслаждайся коллекционными бонусами — от галереи иллюстраций до переигрываемых мини-игр, чтобы каждый визит в мир Grim Tales оставлял после себя холодок и желание раскрыть новую тайну.