Описание

Tricolour Lovestory — романтическая визуальная новелла в китайской школе конца 90-х. Ты получаешь второй шанс: просыпаешься шестнадцатилетним, помня взрослую жизнь и боль упущенных признаний. Главная петля проста: каждые пять минут выбираешь фразу, решаешь, пойти ли на крышу, в библиотеку или на кружок, а шкала симпатии скачет между дружбой и неловкостью. Ошибка отбрасывает назад, смелость открывает новую сцену, и за углом ждёт момент, когда придётся сказать честное «нравишься».





Внутри — три маршрута, семь концовок и 40+ CG-сцен. Система выборов запоминает каждый жест: новое прохождение дарит скрытые диалоги, а галерея воспоминаний хранит арты и темы меню. Прогресс сохраняется офлайн, доната нет, есть русские субтитры и японская озвучка. Патчи добавляют бонус-главы, а кроссплей Windows/Android пускает роман проходить в дороге. Вернись за упущенной любовью — игра ждёт твоего решения.