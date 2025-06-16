Tricolour Lovestory (Мод, Unlocked) 1.3
Второй шанс юности: меняй прошлое, возвращай первую любовь снова навеки
Tricolour Lovestory — романтическая визуальная новелла в китайской школе конца 90-х. Ты получаешь второй шанс: просыпаешься шестнадцатилетним, помня взрослую жизнь и боль упущенных признаний. Главная петля проста: каждые пять минут выбираешь фразу, решаешь, пойти ли на крышу, в библиотеку или на кружок, а шкала симпатии скачет между дружбой и неловкостью. Ошибка отбрасывает назад, смелость открывает новую сцену, и за углом ждёт момент, когда придётся сказать честное «нравишься».
Внутри — три маршрута, семь концовок и 40+ CG-сцен. Система выборов запоминает каждый жест: новое прохождение дарит скрытые диалоги, а галерея воспоминаний хранит арты и темы меню. Прогресс сохраняется офлайн, доната нет, есть русские субтитры и японская озвучка. Патчи добавляют бонус-главы, а кроссплей Windows/Android пускает роман проходить в дороге. Вернись за упущенной любовью — игра ждёт твоего решения.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.