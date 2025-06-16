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Tricolour Lovestory (Мод, Unlocked)

Tricolour Lovestory (Мод, Unlocked) 1.3

Второй шанс юности: меняй прошлое, возвращай первую любовь снова навеки
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Версия:
1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yamayuri Games
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 00:40
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Tricolour Lovestory — романтическая визуальная новелла в китайской школе конца 90-х. Ты получаешь второй шанс: просыпаешься шестнадцатилетним, помня взрослую жизнь и боль упущенных признаний. Главная петля проста: каждые пять минут выбираешь фразу, решаешь, пойти ли на крышу, в библиотеку или на кружок, а шкала симпатии скачет между дружбой и неловкостью. Ошибка отбрасывает назад, смелость открывает новую сцену, и за углом ждёт момент, когда придётся сказать честное «нравишься».


Внутри — три маршрута, семь концовок и 40+ CG-сцен. Система выборов запоминает каждый жест: новое прохождение дарит скрытые диалоги, а галерея воспоминаний хранит арты и темы меню. Прогресс сохраняется офлайн, доната нет, есть русские субтитры и японская озвучка. Патчи добавляют бонус-главы, а кроссплей Windows/Android пускает роман проходить в дороге. Вернись за упущенной любовью — игра ждёт твоего решения.


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 Теги темы: Unlocked

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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