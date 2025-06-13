Methods 3: The Invisible Man 3.4.0
Methods 3: The Invisible Man продолжает турнир, в котором сто сыщиков и столько же безупречных преступных схем. После гибели детектива Аспера охота превращается в игру на выбывание: изучаешь улику, щёлкаешь по деталям, выбираешь ответ — и сразу видишь, поднялся ли на ступень выше или сделал шаг к провалу. Ставка прежняя: миллион-долларовый приз и свобода тому, кто дойдёт до конца, будь то следователь или преступник.
Но теперь на столе дело «Невидимки» — убийцы, который оставляет сцены идеальными, будто преступления не было вовсе. Пока судьи турнира молчат, участники понимают: правил больше нет. Каждое решение влияет на позиции героя, отношения с конкурентами и раскрытие кулисных интриг, а правильный выбор слова может стоить жизни оппонента. Проверь, сможешь ли увидеть то, чего не замечают остальные.
Разблокированная игра
Скачать Methods 3: The Invisible Man v3.4.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.