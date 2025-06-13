Описание

Methods 3: The Invisible Man продолжает турнир, в котором сто сыщиков и столько же безупречных преступных схем. После гибели детектива Аспера охота превращается в игру на выбывание: изучаешь улику, щёлкаешь по деталям, выбираешь ответ — и сразу видишь, поднялся ли на ступень выше или сделал шаг к провалу. Ставка прежняя: миллион-долларовый приз и свобода тому, кто дойдёт до конца, будь то следователь или преступник.





Но теперь на столе дело «Невидимки» — убийцы, который оставляет сцены идеальными, будто преступления не было вовсе. Пока судьи турнира молчат, участники понимают: правил больше нет. Каждое решение влияет на позиции героя, отношения с конкурентами и раскрытие кулисных интриг, а правильный выбор слова может стоить жизни оппонента. Проверь, сможешь ли увидеть то, чего не замечают остальные.