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Methods 3: The Invisible Man

Methods 3: The Invisible Man 3.4.0

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Версия:
3.4.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Erabit Studios
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 14:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Methods 3: The Invisible Man продолжает турнир, в котором сто сыщиков и столько же безупречных преступных схем. После гибели детектива Аспера охота превращается в игру на выбывание: изучаешь улику, щёлкаешь по деталям, выбираешь ответ — и сразу видишь, поднялся ли на ступень выше или сделал шаг к провалу. Ставка прежняя: миллион-долларовый приз и свобода тому, кто дойдёт до конца, будь то следователь или преступник.


Но теперь на столе дело «Невидимки» — убийцы, который оставляет сцены идеальными, будто преступления не было вовсе. Пока судьи турнира молчат, участники понимают: правил больше нет. Каждое решение влияет на позиции героя, отношения с конкурентами и раскрытие кулисных интриг, а правильный выбор слова может стоить жизни оппонента. Проверь, сможешь ли увидеть то, чего не замечают остальные.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Methods 3: The Invisible Man v3.4.0 MOD APK

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Скачать Methods 3: The Invisible Man 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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