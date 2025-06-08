Описание

SCARYCRAFT: Sackman Horror — это хоррор-приключение в стиле блоковой песочницы, где тебя ждёт тёмный и пугающий мир, полный загадок, ловушек и напряжённых моментов. Исследуй таинственные постройки, собирай ключевые предметы, решай головоломки и попытайся выбраться, пока за тобой охотится загадочный Сэкмэн.





Каждая локация наполнена неожиданными событиями и атмосферой тревоги: двери скрипят, шаги эхом раздаются в темноте, а тень врага может появиться в любой момент. Играй офлайн, выживи в мире, где даже кубы внушают страх, и найди способ выбраться живым. SCARYCRAFT: Sackman Horror — это Minecraft с кошмаром внутри.