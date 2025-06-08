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SCARYCRAFT: Sackman Horror

SCARYCRAFT: Sackman Horror 1.0.20250605

Исследуй мир из блоков, где за каждым углом прячется кошмар
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Версия:
1.0.20250605
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Fizaidev
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Вчера, 21:21
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 604 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

SCARYCRAFT: Sackman Horror — это хоррор-приключение в стиле блоковой песочницы, где тебя ждёт тёмный и пугающий мир, полный загадок, ловушек и напряжённых моментов. Исследуй таинственные постройки, собирай ключевые предметы, решай головоломки и попытайся выбраться, пока за тобой охотится загадочный Сэкмэн.


Каждая локация наполнена неожиданными событиями и атмосферой тревоги: двери скрипят, шаги эхом раздаются в темноте, а тень врага может появиться в любой момент. Играй офлайн, выживи в мире, где даже кубы внушают страх, и найди способ выбраться живым. SCARYCRAFT: Sackman Horror — это Minecraft с кошмаром внутри.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать SCARYCRAFT: Sackman Horror v1.0.20250605 MOD APK

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Скачать SCARYCRAFT: Sackman Horror 604 Мб Ссылка 2 604 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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