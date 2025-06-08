SCARYCRAFT: Sackman Horror 1.0.20250605
Исследуй мир из блоков, где за каждым углом прячется кошмар
SCARYCRAFT: Sackman Horror — это хоррор-приключение в стиле блоковой песочницы, где тебя ждёт тёмный и пугающий мир, полный загадок, ловушек и напряжённых моментов. Исследуй таинственные постройки, собирай ключевые предметы, решай головоломки и попытайся выбраться, пока за тобой охотится загадочный Сэкмэн.
Каждая локация наполнена неожиданными событиями и атмосферой тревоги: двери скрипят, шаги эхом раздаются в темноте, а тень врага может появиться в любой момент. Играй офлайн, выживи в мире, где даже кубы внушают страх, и найди способ выбраться живым. SCARYCRAFT: Sackman Horror — это Minecraft с кошмаром внутри.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.