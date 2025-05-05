Описание

Metal War — это тактический шутер с динамичными сражениями и упором на реакцию и позиционирование. Каждые 5 минут ты продвигаешься по разрушенным улицам, захватываешь точки, отбиваешь вражеские атаки и прокладываешь путь к победе. Управляй элитным бойцом, выбирай оружие под свой стиль и используй укрытия, чтобы пережить бой в мире, где ошибки не прощают.





В Metal War сочетаются быстрый геймплей, настраиваемое вооружение и напряжённые городские перестрелки. Улучшай снаряжение, открывай новые тактики, используй дроны и гранаты, чтобы изменить ход боя. Игра предлагает как одиночные миссии, так и PvP-сражения в реальном времени. Без лишнего — только ты, оружие и руины. Готов вступить в бой и выжить в мире, где слабым не место? Тогда вперед — металл зовёт.



