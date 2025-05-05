Metal Ow War (Мод Меню) 3
Захвати город, уничтожь врагов и докажи, кто хозяин зоны
Metal War — это тактический шутер с динамичными сражениями и упором на реакцию и позиционирование. Каждые 5 минут ты продвигаешься по разрушенным улицам, захватываешь точки, отбиваешь вражеские атаки и прокладываешь путь к победе. Управляй элитным бойцом, выбирай оружие под свой стиль и используй укрытия, чтобы пережить бой в мире, где ошибки не прощают.
В Metal War сочетаются быстрый геймплей, настраиваемое вооружение и напряжённые городские перестрелки. Улучшай снаряжение, открывай новые тактики, используй дроны и гранаты, чтобы изменить ход боя. Игра предлагает как одиночные миссии, так и PvP-сражения в реальном времени. Без лишнего — только ты, оружие и руины. Готов вступить в бой и выжить в мире, где слабым не место? Тогда вперед — металл зовёт.
Меню модов
Множитель атаки
Множитель здоровья
Множитель движения
Множитель скорости атаки
Множитель прироста ресурсов
Множитель пули
Глобальный множитель скорости
Скачать Metal Ow War (Мод Меню) v3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.