android-1.ru / Игры / Приключения / Metal Ow War (Мод Меню)
Metal Ow War (Мод Меню)

Metal Ow War (Мод Меню) 3

Захвати город, уничтожь врагов и докажи, кто хозяин зоны
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
OW Community
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 16:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
36
Скриншоты
Описание

Metal War — это тактический шутер с динамичными сражениями и упором на реакцию и позиционирование. Каждые 5 минут ты продвигаешься по разрушенным улицам, захватываешь точки, отбиваешь вражеские атаки и прокладываешь путь к победе. Управляй элитным бойцом, выбирай оружие под свой стиль и используй укрытия, чтобы пережить бой в мире, где ошибки не прощают.


В Metal War сочетаются быстрый геймплей, настраиваемое вооружение и напряжённые городские перестрелки. Улучшай снаряжение, открывай новые тактики, используй дроны и гранаты, чтобы изменить ход боя. Игра предлагает как одиночные миссии, так и PvP-сражения в реальном времени. Без лишнего — только ты, оружие и руины. Готов вступить в бой и выжить в мире, где слабым не место? Тогда вперед — металл зовёт.



Информация о модах

Меню модов

Множитель атаки

Множитель здоровья

Множитель движения

Множитель скорости атаки

Множитель прироста ресурсов

Множитель пули

Глобальный множитель скорости

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Metal Ow War (Мод Меню) v3 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Metal Ow War (Мод Меню) 175 Мб Ссылка 2 175 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
SRPG 5: Пиратские приключения (Мод, Много бриллиантов)
SRPG 5: Пиратские приключения (Мод, Много бриллиантов)
Version: 1.1.0
Crystal Quest (Мод Меню)
Crystal Quest (Мод Меню)
Version: 0.1
Paranormal Territory 2 (Полная версия)
Paranormal Territory 2 (Полная версия)
Version: 3
Voidmancer Adventure: Idle RPG (Мод меню)
Voidmancer Adventure: Idle RPG (Мод меню)
Version: 1.2.0
Crunchyroll: Spidersaurs (Мод, Режим бога)
Crunchyroll: Spidersaurs (Мод, Режим бога)
Version: 1.00.04
Repo Evil Treasure Mobile Game
Repo Evil Treasure Mobile Game
Version: 1.0.2
Sunset Hills (Мод, Unlocked)
Sunset Hills (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.22
Broken Sword 2: Remastered (Мод, Unlocked)
Broken Sword 2: Remastered (Мод, Unlocked)
Version: 3.5.3

Отзывы о Metal Ow War (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив