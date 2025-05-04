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Crunchyroll: Spidersaurs (Мод, Режим бога)

Crunchyroll: Spidersaurs (Мод, Режим бога) 1.00.04

Останови мутантов-пауков в жарком экшен-шутере с кооперативом
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Версия:
1.00.04
Требования:
Android 10
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 11:08
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Crunchyroll: Spidersaurs — это аркадный 2D-шутер в духе классики жанра. Ты играешь за одного из героев-испытателей, которым пришлось срочно переквалифицироваться в спасителей человечества после побега опасных гибридов — паукозавров. Жги по врагам на полной скорости, прокладывая себе путь через шесть яростных уровней, включая джунгли, лаборатории и вулканы, где каждый экран — это шквал врагов, пуль и платформ.


Игра предлагает кооперативный режим, множество апгрейдов оружия и новый боевой навык на каждом этапе. Сражения становятся всё безумнее, а боссы — всё эпичнее. Если ты любишь игры в духе Contra или Metal Slug, но с мультяшным шармом и безостановочным экшеном — это твой выбор. Возьми напарника, заряжай пушки и приготовься к зубастому веселью.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим Бога
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 Теги темы: Режим бога

Скачать Crunchyroll: Spidersaurs (Мод, Режим бога) v1.00.04 MOD APK

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Скачать Crunchyroll: Spidersaurs (Мод, Режим бога) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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