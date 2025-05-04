Описание

Crunchyroll: Spidersaurs — это аркадный 2D-шутер в духе классики жанра. Ты играешь за одного из героев-испытателей, которым пришлось срочно переквалифицироваться в спасителей человечества после побега опасных гибридов — паукозавров. Жги по врагам на полной скорости, прокладывая себе путь через шесть яростных уровней, включая джунгли, лаборатории и вулканы, где каждый экран — это шквал врагов, пуль и платформ.





Игра предлагает кооперативный режим, множество апгрейдов оружия и новый боевой навык на каждом этапе. Сражения становятся всё безумнее, а боссы — всё эпичнее. Если ты любишь игры в духе Contra или Metal Slug, но с мультяшным шармом и безостановочным экшеном — это твой выбор. Возьми напарника, заряжай пушки и приготовься к зубастому веселью.