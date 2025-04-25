Описание

Inside UFO: Escape Story — это мрачный платформер с элементами выживания и стелса, где ты играешь за мальчика, застрявшего в инопланетном апокалипсисе. Каждые пять минут — новое препятствие: проломленная дорога, луч сканера, разрушающаяся крыша или беспощадный робот-преследователь, реагирующий на шум и движение. Нужно быстро думать, карабкаться, ползти и замирать в тени, чтобы остаться в живых.





Игра совмещает атмосферное повествование, кинематографичную подачу и интуитивную механику, где каждое действие ощущается значимым. Локации — это руины прежнего мира, переплетённые с чужеродной технологией. Поддержка оффлайн, никакого доната — только чистое погружение в борьбу за жизнь в мире, который больше не твой. Удастся ли тебе сбежать — или станешь ещё одной тенью на стене?