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Inside UFO: Escape Story

Inside UFO: Escape Story 0.0.2

Беги, прячься, выживай — в мире, где человечество уже проиграло
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Версия:
0.0.2
Требования:
Android 9
Разработчик:
Kusya Games
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 14:31
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 171 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Inside UFO: Escape Story — это мрачный платформер с элементами выживания и стелса, где ты играешь за мальчика, застрявшего в инопланетном апокалипсисе. Каждые пять минут — новое препятствие: проломленная дорога, луч сканера, разрушающаяся крыша или беспощадный робот-преследователь, реагирующий на шум и движение. Нужно быстро думать, карабкаться, ползти и замирать в тени, чтобы остаться в живых.


Игра совмещает атмосферное повествование, кинематографичную подачу и интуитивную механику, где каждое действие ощущается значимым. Локации — это руины прежнего мира, переплетённые с чужеродной технологией. Поддержка оффлайн, никакого доната — только чистое погружение в борьбу за жизнь в мире, который больше не твой. Удастся ли тебе сбежать — или станешь ещё одной тенью на стене?


Информация о модах

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Скачать Inside UFO: Escape Story 171 Мб Ссылка 2 171 Мб

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Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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