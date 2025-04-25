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Late Night Station Shift

Late Night Station Shift 1.1.1

Обычная ночная смена превращается в кошмар на пустынной лесной заправке
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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
Zed_Technician
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 14:29
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Late Night Station Shift — это хоррор от первого лица с упором на атмосферу и напряжение. Ты играешь за Тони — кассира, заступившего на ночную смену на изолированной заправке, окружённой лесом. Каждые пять минут ты проверяешь полки, обслуживаешь клиентов, слышишь что-то странное за окном — и начинаешь чувствовать, что ты здесь не один. Обычные действия становятся тревожными, а тишина — пугающей.


Игра предлагает медленное нагнетание страха, визуально детализированную среду и жуткие аномалии, которые появляются, когда ты меньше всего их ждёшь. Поддерживает офлайн-режим, не требует доната и идеально подходит для любителей камерного хоррора с психологическим напряжением. Просто отработай смену… если сможешь.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: оригинал

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Скачать Late Night Station Shift 143 Мб Ссылка 2 143 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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