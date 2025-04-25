Late Night Station Shift 1.1.1
Обычная ночная смена превращается в кошмар на пустынной лесной заправке
Late Night Station Shift — это хоррор от первого лица с упором на атмосферу и напряжение. Ты играешь за Тони — кассира, заступившего на ночную смену на изолированной заправке, окружённой лесом. Каждые пять минут ты проверяешь полки, обслуживаешь клиентов, слышишь что-то странное за окном — и начинаешь чувствовать, что ты здесь не один. Обычные действия становятся тревожными, а тишина — пугающей.
Игра предлагает медленное нагнетание страха, визуально детализированную среду и жуткие аномалии, которые появляются, когда ты меньше всего их ждёшь. Поддерживает офлайн-режим, не требует доната и идеально подходит для любителей камерного хоррора с психологическим напряжением. Просто отработай смену… если сможешь.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
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