Описание

Откройте для себя сборник визуальных новелл, он состоит из 70+ фантастических историй. В игре вы сможете найти самые разнообразные жанры историй, такие как: Хоррор, романтика, приключения, Мистика и т.д. Если вы готовы преступить к исследованию самых разнообразных историй в игре Choice Game Library, то для начала следует сообщить что в игре нет русского языка.





При этом в игре предусмотрено много нововведений, таких как сохранения на определённом месте, чтобы вы могли вернуться и сделать другой выбор в той или иной истории.





Особенности:

