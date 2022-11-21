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Choice Game Library: Delight Games (Мод, Unlocked)

Choice Game Library: Delight Games (Мод, Unlocked) 13.8

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Версия:
13.8
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Delight Games
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 840
Скриншоты
Описание

Откройте для себя сборник визуальных новелл, он состоит из 70+ фантастических историй. В игре вы сможете найти самые разнообразные жанры историй, такие как: Хоррор, романтика, приключения, Мистика и т.д. Если вы готовы преступить к исследованию самых разнообразных историй в игре Choice Game Library, то для начала следует сообщить что в игре нет русского языка.


При этом в игре предусмотрено много нововведений, таких как сохранения на определённом месте, чтобы вы могли вернуться и сделать другой выбор в той или иной истории.


Особенности:

  • 70+ интерактивных историй. Огромное количество слов - больше 1 миллиона.
  • Получайте десятки достижений.
  • Вы имеете возможность вернуться к выбору, используя контрольные точки для сохранений.
  • Усиливайте характеристика вашего героя.
  • Новые обновления постоянно!


Информация о модах
  • Разблокированы премиум-возможности (доступ ко всем историям и отключение рекламы);
  • Много удачи (Luck).
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 Теги темы: Без рекламы, Новеллы, Unlocked

Скачать Choice Game Library: Delight Games (Мод, Unlocked) v13.8 MOD APK

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Скачать Choice Game Library: Delight Games (Мод, Unlocked) 47 Мб Ссылка 2 47 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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