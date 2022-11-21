Откройте для себя сборник визуальных новелл, он состоит из 70+ фантастических историй. В игре вы сможете найти самые разнообразные жанры историй, такие как: Хоррор, романтика, приключения, Мистика и т.д. Если вы готовы преступить к исследованию самых разнообразных историй в игре Choice Game Library, то для начала следует сообщить что в игре нет русского языка.
При этом в игре предусмотрено много нововведений, таких как сохранения на определённом месте, чтобы вы могли вернуться и сделать другой выбор в той или иной истории.
Особенности:
- 70+ интерактивных историй. Огромное количество слов - больше 1 миллиона.
- Получайте десятки достижений.
- Вы имеете возможность вернуться к выбору, используя контрольные точки для сохранений.
- Усиливайте характеристика вашего героя.
- Новые обновления постоянно!
- Разблокированы премиум-возможности (доступ ко всем историям и отключение рекламы);
- Много удачи (Luck).
Скачать Choice Game Library: Delight Games (Мод, Unlocked) v13.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.