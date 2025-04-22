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Italian Brainrot Horror Game (Мод, Без рекламы)

Italian Brainrot Horror Game (Мод, Без рекламы) 1.0

Исследуй лес, где страх дышит в спину, и найди выход из кошмара с поворотами на каждом шагу
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Версия:
1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SkytenStudios
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Italian Brainrot Horror Game — это сюжетный хоррор с элементами выживания и погоней, в котором ты блуждаешь по зловещему лесу, полному теней, ловушек и скрытых угроз. Каждые пять минут ты пробираешься по извилистым тропам, прислушиваешься к шорохам за спиной и решаешь, куда свернуть, чтобы не столкнуться лицом к лицу с неведомым злом, что витает в воздухе. Атмосфера нарастает с каждой локацией, а ощущение погони не отпускает до конца.


Игра сочетает классические элементы хоррора с новыми механиками: неожиданными поворотами сюжета, сменой ритма и пугающей звуковой средой. Всё здесь работает на одно — держать тебя в напряжении и не дать расслабиться. Игра работает офлайн, подходит для соло-погружения и особенно понравится тем, кто любит исследовать мрачные пространства, где за каждым углом может начаться паника. Сможешь ли ты выйти из леса — или он останется в тебе?


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Italian Brainrot Horror Game (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK

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Скачать Italian Brainrot Horror Game (Мод, Без рекламы) 97 Мб Ссылка 2 97 Мб

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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