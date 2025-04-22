Описание

Italian Brainrot Horror Game — это сюжетный хоррор с элементами выживания и погоней, в котором ты блуждаешь по зловещему лесу, полному теней, ловушек и скрытых угроз. Каждые пять минут ты пробираешься по извилистым тропам, прислушиваешься к шорохам за спиной и решаешь, куда свернуть, чтобы не столкнуться лицом к лицу с неведомым злом, что витает в воздухе. Атмосфера нарастает с каждой локацией, а ощущение погони не отпускает до конца.





Игра сочетает классические элементы хоррора с новыми механиками: неожиданными поворотами сюжета, сменой ритма и пугающей звуковой средой. Всё здесь работает на одно — держать тебя в напряжении и не дать расслабиться. Игра работает офлайн, подходит для соло-погружения и особенно понравится тем, кто любит исследовать мрачные пространства, где за каждым углом может начаться паника. Сможешь ли ты выйти из леса — или он останется в тебе?