REPO Survival Horror Game 1.0.3
Здесь не крики пугают, а тишина между ними — и скрип пола под твоей ногой
REPO Survival Horror Game — это не просто хоррор с привычным набором темноты и скримеров. Это выживание с нюансом: когда даже малейший звук может обернуться катастрофой. Вместо того чтобы просто бегать и прятаться, вы должны думать как настоящий выживший — осторожно поднимать предметы, балансировать груз, избегать громких шагов. Каждый уровень становится напряжённой партией в прятки, где ваши ошибки слышат те, кто лучше бы не слышал вовсе.
Физическая модель взаимодействия с объектами делает REPO особенно цепляющей: нужно не просто не шуметь, а учиться двигаться аккуратно, интуитивно рассчитывать вес, устойчивость и траекторию. Один неловкий поворот — и рядом падает банка. Один задетый стул — и в дом начинает стягиваться тень. Визуально — мрачно, минималистично и атмосферно. Акустика играет ключевую роль: каждый шорох, каждый эхом отражённый звук бьёт по нервам. Эта игра — про хрупкость контроля и паранойю, которая нарастает с каждым шагом. И, возможно, именно здесь вы поймёте, насколько страшна может быть... тишина.
Полная версия
Скачать REPO Survival Horror Game v1.0.3 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer