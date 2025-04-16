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REPO Survival Horror Game

REPO Survival Horror Game 1.0.3

Оригинал

Здесь не крики пугают, а тишина между ними — и скрип пола под твоей ногой
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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Gaming Legends
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

REPO Survival Horror Game — это не просто хоррор с привычным набором темноты и скримеров. Это выживание с нюансом: когда даже малейший звук может обернуться катастрофой. Вместо того чтобы просто бегать и прятаться, вы должны думать как настоящий выживший — осторожно поднимать предметы, балансировать груз, избегать громких шагов. Каждый уровень становится напряжённой партией в прятки, где ваши ошибки слышат те, кто лучше бы не слышал вовсе.


Физическая модель взаимодействия с объектами делает REPO особенно цепляющей: нужно не просто не шуметь, а учиться двигаться аккуратно, интуитивно рассчитывать вес, устойчивость и траекторию. Один неловкий поворот — и рядом падает банка. Один задетый стул — и в дом начинает стягиваться тень. Визуально — мрачно, минималистично и атмосферно. Акустика играет ключевую роль: каждый шорох, каждый эхом отражённый звук бьёт по нервам. Эта игра — про хрупкость контроля и паранойю, которая нарастает с каждым шагом. И, возможно, именно здесь вы поймёте, насколько страшна может быть... тишина.


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