Описание

REPO Survival Horror Game — это не просто хоррор с привычным набором темноты и скримеров. Это выживание с нюансом: когда даже малейший звук может обернуться катастрофой. Вместо того чтобы просто бегать и прятаться, вы должны думать как настоящий выживший — осторожно поднимать предметы, балансировать груз, избегать громких шагов. Каждый уровень становится напряжённой партией в прятки, где ваши ошибки слышат те, кто лучше бы не слышал вовсе.





Физическая модель взаимодействия с объектами делает REPO особенно цепляющей: нужно не просто не шуметь, а учиться двигаться аккуратно, интуитивно рассчитывать вес, устойчивость и траекторию. Один неловкий поворот — и рядом падает банка. Один задетый стул — и в дом начинает стягиваться тень. Визуально — мрачно, минималистично и атмосферно. Акустика играет ключевую роль: каждый шорох, каждый эхом отражённый звук бьёт по нервам. Эта игра — про хрупкость контроля и паранойю, которая нарастает с каждым шагом. И, возможно, именно здесь вы поймёте, насколько страшна может быть... тишина.