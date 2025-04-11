Описание

Goo Odyssey — это атмосферное приключение о любопытстве, ловушках и пути домой. Ты играешь за одноглазого слайма, который по наивности или жажде открытий заполз слишком глубоко в таинственную трещину, ведущую в подземный мир. Один шаг — и всё меняется. Вернуться сразу не получится. Теперь тебя ждут тоннели, руины, скрытые механизмы и миры, которые не подчиняются обычной логике.





Каждый уровень — это не просто препятствие, а головоломка, требующая ловкости, наблюдательности и немного везения. Придётся прыгать, ползти, уворачиваться от шипов, активировать древние механизмы и избегать ловушек, которые явно не рады непрошеным гостям. Но слайм не сдаётся. Он жмётся к стенам, собирает энергию, учится на ходу и идёт дальше — ведь где-то там есть путь наружу.





Goo Odyssey — это игра про исследование, необычную физику, крохотного героя и огромный мир, полный тайн. Это история о том, что даже мягкий, полупрозрачный шарик может быть настойчивее любой брони. Главное — двигаться вперёд.