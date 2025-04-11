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Goo Odyssey (Мод, Без рекламы)

Goo Odyssey 1.0.2

Без рекламы

Маленький слайм, большая беда — и целый мир загадок под землёй
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Doodleland
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 129 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Goo Odyssey — это атмосферное приключение о любопытстве, ловушках и пути домой. Ты играешь за одноглазого слайма, который по наивности или жажде открытий заполз слишком глубоко в таинственную трещину, ведущую в подземный мир. Один шаг — и всё меняется. Вернуться сразу не получится. Теперь тебя ждут тоннели, руины, скрытые механизмы и миры, которые не подчиняются обычной логике.


Каждый уровень — это не просто препятствие, а головоломка, требующая ловкости, наблюдательности и немного везения. Придётся прыгать, ползти, уворачиваться от шипов, активировать древние механизмы и избегать ловушек, которые явно не рады непрошеным гостям. Но слайм не сдаётся. Он жмётся к стенам, собирает энергию, учится на ходу и идёт дальше — ведь где-то там есть путь наружу.


Goo Odyssey — это игра про исследование, необычную физику, крохотного героя и огромный мир, полный тайн. Это история о том, что даже мягкий, полупрозрачный шарик может быть настойчивее любой брони. Главное — двигаться вперёд.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Goo Odyssey (Мод, Без рекламы) 129 Мб Ссылка 2 129 Мб
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