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The Walking Dead: A New Fronti (Мод, Unlocked)

The Walking Dead: A New Fronti 1.07

Unlocked

Старые раны не зажили, а новые решения снова будут стоить слишком дорого
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Версия:
1.07
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Skybound Game Studios, Inc
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 800 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26
Скриншоты
Описание

The Walking Dead: A New Frontier — интерактивное приключение, продолжающее историю постапокалиптической вселенной, где живые представляют куда большую угрозу, чем мёртвые. Игра разделена на эпизоды, как настоящий сериал: каждый шаг влияет на развитие событий, а последствия твоих решений догоняют тогда, когда ты меньше всего этого ждёшь. Новый главный герой — Хавьер — сталкивается с хаосом, потерями и неожиданной встречей с подросшей Клементиной.


A New Frontier сохраняет фирменный стиль: графика в духе комиксов, тяжёлые диалоги, моральные выборы без очевидно «правильных» вариантов. Быстрые решения, тяжелые эмоции, драма и постоянное чувство, что всё может развалиться в любой момент — это суть игры. Если ты любишь истории, где каждая реплика может стать последней, а привязанность к персонажам оборачивается болью — это продолжение точно стоит пройти.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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