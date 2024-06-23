Описание

The Walking Dead: A New Frontier — интерактивное приключение, продолжающее историю постапокалиптической вселенной, где живые представляют куда большую угрозу, чем мёртвые. Игра разделена на эпизоды, как настоящий сериал: каждый шаг влияет на развитие событий, а последствия твоих решений догоняют тогда, когда ты меньше всего этого ждёшь. Новый главный герой — Хавьер — сталкивается с хаосом, потерями и неожиданной встречей с подросшей Клементиной.





A New Frontier сохраняет фирменный стиль: графика в духе комиксов, тяжёлые диалоги, моральные выборы без очевидно «правильных» вариантов. Быстрые решения, тяжелые эмоции, драма и постоянное чувство, что всё может развалиться в любой момент — это суть игры. Если ты любишь истории, где каждая реплика может стать последней, а привязанность к персонажам оборачивается болью — это продолжение точно стоит пройти.