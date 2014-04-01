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The Walking Dead: Michonne (Мод, Unlocked)

The Walking Dead: Michonne 1.14

Unlocked
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Версия:
1.14
Требования:
Android 2.3.3
Разработчик:
Howyaknow, LLC
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 683 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 436
Скриншоты
Описание

"The Walking Dead: Michonne" - это эпизодическая игра в жанре приключенческой интерактивной истории, разработанная по мотивам популярного комикса "The Walking Dead". В этой игре игрок берет на себя роль Мишонн, женщины с темным прошлым, которая временно покидает группу выживших и отправляется в собственное приключение.


Главная особенность игры - это возможность создавать свои собственные истории и принимать решения, влияющие на развитие сюжета. Мишонн сталкивается с потерей памяти и темным прошлым, что добавляет элементы интриги и загадки к игровому процессу.


Игроку предстоит сражаться с зомби вместе со своими союзниками, используя различные методы и ресурсы для спасения жизней выживших. Игра подчеркивает творческое развитие, поскольку игрок может выбирать различные пути и варианты действий, влияющие на ход и исход истории.


Если вам интересны истории о выживании в мире зомби-апокалипсиса и возможность создавать собственные сюжетные линии, "The Walking Dead: Michonne" может стать захватывающим выбором для игры на вашем устройстве.


Информация о модах

Разблокирован

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 Теги темы: Unlocked

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