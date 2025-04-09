Описание

LEGO® Hill Climb Adventures — это яркое приключение, в котором объединяются культовый стиль LEGO и драйвовая механика Hill Climb Racing. Здесь ты не просто участвуешь в гонках — ты исследуешь мир, собираешь минифигурки, строишь и настраиваешь свои машины, чтобы покорять новые трассы и выполнять задания.





Открывай разнообразные локации — от уютной деревни до ледяных гор и мрачных глубин Подземья. Участвуй в заездах, выполняй квесты, соревнуйся с другими игроками и развивай свои транспортные средства с помощью уникальных деталей и гаджетов LEGO. LEGO Hill Climb Adventures — это игра про свободу, эксперименты и весёлые открытия. Сколько бы ты ни проехал — всегда найдётся поворот, за которым начинается что-то новое.