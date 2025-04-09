LEGO® Hill Climb Adventures 2.1.0
Исследуй, строй и гони — в мире, где LEGO встречается с безумными подъёмами
Версия:
2.1.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
Fingersoft
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 01:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 885 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание
LEGO® Hill Climb Adventures — это яркое приключение, в котором объединяются культовый стиль LEGO и драйвовая механика Hill Climb Racing. Здесь ты не просто участвуешь в гонках — ты исследуешь мир, собираешь минифигурки, строишь и настраиваешь свои машины, чтобы покорять новые трассы и выполнять задания.
Открывай разнообразные локации — от уютной деревни до ледяных гор и мрачных глубин Подземья. Участвуй в заездах, выполняй квесты, соревнуйся с другими игроками и развивай свои транспортные средства с помощью уникальных деталей и гаджетов LEGO. LEGO Hill Climb Adventures — это игра про свободу, эксперименты и весёлые открытия. Сколько бы ты ни проехал — всегда найдётся поворот, за которым начинается что-то новое.
Информация о модах
- Мод меню с бесконечным газом и тупыми ботами.
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