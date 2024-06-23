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The Walking Dead: Season One (Мод, Unlocked)

The Walking Dead: Season One 1.23

Unlocked

Тут не зомби самое страшное — а то, кем ты сам станешь, чтобы выжить
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Версия:
1.23
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Skybound Game Studios, Inc
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

The Walking Dead: Season One — это интерактивная драма в мире, где живые куда опаснее мертвецов. Ты играешь за Ли Эверетта, бывшего заключённого, которому выпала вторая жизнь — в прямом смысле. Мир пал, законы исчезли, и всё, что осталось, — это моральные выборы. На кону — судьба маленькой Клементины, которая оказалась под твоей защитой. Игра бросает вызовы не только в диалогах, но и в сердце: что важнее — выжить или остаться человеком?


Сюжет The Walking Dead: Season One — это цепочка решений, каждое из которых имеет последствия. Кто останется, кто уйдёт, кому можно верить — ты решаешь сам. События развиваются в той же вселенной, что и комиксы Киркмана, с отсылками к знакомым местам и персонажам. Пять эпизодов, каждый крепче предыдущего. Здесь нет правильных ответов — только твоя история. И она будет преследовать тебя до самого конца.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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