Описание

The Walking Dead: Season One — это интерактивная драма в мире, где живые куда опаснее мертвецов. Ты играешь за Ли Эверетта, бывшего заключённого, которому выпала вторая жизнь — в прямом смысле. Мир пал, законы исчезли, и всё, что осталось, — это моральные выборы. На кону — судьба маленькой Клементины, которая оказалась под твоей защитой. Игра бросает вызовы не только в диалогах, но и в сердце: что важнее — выжить или остаться человеком?





Сюжет The Walking Dead: Season One — это цепочка решений, каждое из которых имеет последствия. Кто останется, кто уйдёт, кому можно верить — ты решаешь сам. События развиваются в той же вселенной, что и комиксы Киркмана, с отсылками к знакомым местам и персонажам. Пять эпизодов, каждый крепче предыдущего. Здесь нет правильных ответов — только твоя история. И она будет преследовать тебя до самого конца.