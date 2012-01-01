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Final Taptasy (Мод меню)

Final Taptasy 1.0.0

Мод менюМного монет

Испытайте динамичный экшен и стратегию в эпической ролевой игре‑кликере
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
MATA CO., LTD
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Final Taptasy — это захватывающая ролевая игра‑кликер, где вы берёте под контроль команду героев, стремящихся спасти принцессу от монстров и демонов. Каждый удар и каждое нажатие приближает вас к победе: нажимайте на экран, чтобы устранять врагов, собирать золото и усиливать способности героев. Простая механика сочетается с глубокими возможностями прокачки, позволяя создавать уникальные комбинации навыков и строить стратегию для эффективной борьбы.


Погружаясь в эпическую битву, вы будете открывать новых героев, улучшать их экипировку и исследовать разнообразные локации, наполненные опасностями и ценными ресурсами. Постепенное повышение уровня и доступ к мощным артефактам делают игровой процесс динамичным и затягивающим. Final Taptasy предлагает нескончаемый поток испытаний и достижений, превращая каждое нажатие в шаг на пути к легендарному статусу героя.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Неограниченный драгоценный камень
  • Неограниченное количество монет
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Пиксельные игры на Андроид
Пиксельные игры на Андроид
 Теги темы: Мод меню, Много монет

Скачать Final Taptasy (Мод меню) v1.0.0 MOD APK

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Скачать Final Taptasy (Мод меню) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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