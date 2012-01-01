Описание

В Pirate’s Wrath вы становитесь бесстрашным капитаном, готовым покорить коварные просторы открытого океана. Отправляйтесь в захватывающее путешествие, сражайтесь с чудовищными морскими существами и стройте лучший корабль, чтобы утвердить своё правление над морскими просторами.





Командуйте мощной командой, улучшайте пушки и вооружение, чтобы быть готовым к эпическим битвам с легендарными океанскими боссами. В игре каждая стратегия и каждое решение определяют исход битвы, а ваше мастерство руководства станет ключом к завоеванию сокровищ и славы в этом динамичном пиратском мире.