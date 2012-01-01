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Pirate’s Wrath

Pirate’s Wrath 1.0.0

Погрузитесь в мир пиратских приключений и морских сражений
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Hoang Huu Nghi
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Pirate’s Wrath вы становитесь бесстрашным капитаном, готовым покорить коварные просторы открытого океана. Отправляйтесь в захватывающее путешествие, сражайтесь с чудовищными морскими существами и стройте лучший корабль, чтобы утвердить своё правление над морскими просторами.


Командуйте мощной командой, улучшайте пушки и вооружение, чтобы быть готовым к эпическим битвам с легендарными океанскими боссами. В игре каждая стратегия и каждое решение определяют исход битвы, а ваше мастерство руководства станет ключом к завоеванию сокровищ и славы в этом динамичном пиратском мире.


Информация о модах

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