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Fragmented Fear (Мод, Unlocked)

Fragmented Fear 1.1.1

UnlockedБез рекламы

Погружение в лабиринт мрака: интригующие тайны заброшенной школы
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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
AniByte!
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 339 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Fragmented Fear вас ждет захватывающий хоррор с анимешным стилем графики, где каждая деталь декораций пронизана атмосферой ужаса и загадочности. Главная героиня просыпается в пустой, заброшенной школе, лишенной воспоминаний, и вынуждена пробиваться через запутанный лабиринт коридоров и классов. Каждая комната таит в себе неожиданные опасности и обрывки памяти, а таинственная барышня, охотящаяся за ней, добавляет остроты и непредсказуемости в сюжет. Игроку предстоит собирать улики и предметы, постепенно распутывая клубок интриг, чтобы понять, что произошло и как выбраться из этого кошмарного места.


Погружение в игру дарит леденящие мурашки и напряжение на каждом шагу, не позволяя расслабиться ни на секунду. Увлекательный геймплей и продуманный сюжет делают каждое мгновение настоящим испытанием для нервов, а качественно реализованные визуальные эффекты и детальные декорации превращают игровой процесс в яркий спектакль страха и загадок. Ощутите всю палитру эмоций, где смелость сталкивается с неизведанным, а каждое принятое решение приближает вас к разгадке тайны заброшенной школы.


Информация о модах
  • Все разблокировано
  • Без рекламы
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Игра входит в подборки:
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Хорроры
 Теги темы: Unlocked, Без рекламы

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