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Survival Island: EVO 2 PRO (Мод, Бесплатные покупки)

Survival Island: EVO 2 PRO 0.3.251

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Неожиданные вызовы природы: борьба за жизнь и открытие первобытных сил
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Версия:
0.3.251
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Not Found Games
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Survival Island: EVO 2 PRO – захватывающий ролевой симулятор, где каждый миг становится испытанием для ваших инстинктов выживания. Проснувшись на загадочном острове без воспоминаний о прошлом, вы сразу осознаёте, что путь к спасению будет усеян трудностями. Здесь вам предстоит искать пищу, собирать ресурсы, создавать орудия и строить укрытие, чтобы защититься от суровых природных условий. Каждый найденный элемент и каждый шаг по неизведанным тропам добавляют напряжения, превращая остров в арену для первобытного крафта и непрерывной борьбы.


Преодолевая густые заросли, скалистые утёсы и бурные берега, вы постепенно обретаете первобытное мастерство и уверенность в собственных силах. Каждая минута становится уроком адаптации, где интуиция и смекалка помогают превращать угрозы в возможности. Открывайте для себя новые способы выживания, совершенствуйте тактику и докажите, что даже в самых непредсказуемых условиях возможно найти путь к спасению и создать свой собственный уголок безопасности на этом суровом острове.


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Скачать Survival Island: EVO 2 PRO (Мод, Бесплатные покупки) v0.3.251 MOD APK

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Скачать Survival Island: EVO 2 PRO (Мод, Бесплатные покупки) 118 Мб Ссылка 2 118 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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