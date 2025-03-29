Описание

Gordian Quest – эпическая roguelike-игра, в которой гармонично переплетаются механики составления колоды, тактического боя и принятия стратегически важных решений. Возглавив отряд из разнообразных героев, вы отправляетесь в захватывающее приключение, где режим кампании проведет вас от неспокойных земель Заподи до загадочной Небесной империи, даря шанс спасти Врендию. Каждая миссия наполнена динамикой и напряжением, где каждое столкновение становится проверкой на прочность, а выбор пути определяет дальнейшую судьбу команды.





Погрузитесь в королевский режим с постоянно меняющимся миром, где интенсивные сражения требуют от вас преодолевать тактические бои и принимать стратегические решения для завоевания наград. Режим приключения для завершивших игру откроет процедурно сгенерированные области, полные сюрпризов и новых вызовов. Благодаря десяткам уникальных героев с различными специализациями – от мечников до монахов – вы сможете формировать отряды, идеально соответствующие вашему стилю игры, и испытать настоящую свободу в выборе пути.