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Gordian Quest (Мод, Unlocked)

Gordian Quest 1.0.0

Unlocked

Эпическое путешествие в мир тактики, приключений и судьбоносных испытаний
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Aether Sky
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
18
Скриншоты
Описание

Gordian Quest – эпическая roguelike-игра, в которой гармонично переплетаются механики составления колоды, тактического боя и принятия стратегически важных решений. Возглавив отряд из разнообразных героев, вы отправляетесь в захватывающее приключение, где режим кампании проведет вас от неспокойных земель Заподи до загадочной Небесной империи, даря шанс спасти Врендию. Каждая миссия наполнена динамикой и напряжением, где каждое столкновение становится проверкой на прочность, а выбор пути определяет дальнейшую судьбу команды.


Погрузитесь в королевский режим с постоянно меняющимся миром, где интенсивные сражения требуют от вас преодолевать тактические бои и принимать стратегические решения для завоевания наград. Режим приключения для завершивших игру откроет процедурно сгенерированные области, полные сюрпризов и новых вызовов. Благодаря десяткам уникальных героев с различными специализациями – от мечников до монахов – вы сможете формировать отряды, идеально соответствующие вашему стилю игры, и испытать настоящую свободу в выборе пути.


Информация о модах

Разблокирована полная игра

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 Теги темы: Unlocked

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