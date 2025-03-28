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Asphalt Экстрим

Asphalt Экстрим 1.2.1a

Оригинал

Захватывающие гонки по бездорожью: максимальная скорость, мастерство и адреналин
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Версия:
1.2.1a
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
33
Скриншоты
Описание

Asphalt Экстрим открывает перед вами мир, где каждая минута наполнена адреналином и риском. В этой игре вы мчитесь по извилистым трассам, пролетая через узкие каньоны и скользя по дюнам, испытывая настоящее чувство свободы и динамики. Управляя мощным монстр-траком, каждое ускорение дарит ощущение безудержной скорости, которое заставляет забыть о повседневности и полностью отдаться драйву экстремальных гонок.


Соревнуйтесь с до восьми игроками одновременно, демонстрируя мастерство в условиях постоянной конкуренции и переменчивой погоды бездорожья. Каждая гонка превращается в испытание, где инстинкты и молниеносная реакция становятся ключом к победе. Здесь риск, стратегия и мгновенная тактика сплетаются в единое целое, позволяя ощутить адреналин на пределе и превратить каждое состязание в незабываемое шоу скоростных баталий.


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