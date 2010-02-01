Описание

Bike Race приглашает вас в многопользовательскую среду, где миллионы гонщиков со всего мира соревнуются на уникальных трассах с захватывающим геймплеем. Погружаясь в атмосферу высокоскоростных заездов, вы сможете продемонстрировать мастерство управления велосипедом, преодолевая разнообразные препятствия и сложные участки, которые делают каждую гонку увлекательным испытанием навыков и реакции.





Новый режим соревновательных турниров добавляет уровень азарта, позволяя вступать в реальные состязания с другими игроками в режиме реального времени. Поднимайтесь по таблице лидеров, открывайте дополнительные трассы и совершенствуйте свои навыки, чтобы отвечать на всё более серьёзные вызовы. Bike Race сочетает динамичные гонки, стратегию выбора маршрута и соревновательный дух, создавая глубокий опыт для тех, кто стремится к постоянному совершенствованию на двух колёсах.