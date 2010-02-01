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Bike Race：игры гонки (Мод, Unlocked)

Bike Race：игры гонки 8.5.75

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Ощутите драйв гоночных соревнований на велосипеде в глобальной мультиплеерной арене
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Версия:
8.5.75
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Wildlife Studios
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

Bike Race приглашает вас в многопользовательскую среду, где миллионы гонщиков со всего мира соревнуются на уникальных трассах с захватывающим геймплеем. Погружаясь в атмосферу высокоскоростных заездов, вы сможете продемонстрировать мастерство управления велосипедом, преодолевая разнообразные препятствия и сложные участки, которые делают каждую гонку увлекательным испытанием навыков и реакции.


Новый режим соревновательных турниров добавляет уровень азарта, позволяя вступать в реальные состязания с другими игроками в режиме реального времени. Поднимайтесь по таблице лидеров, открывайте дополнительные трассы и совершенствуйте свои навыки, чтобы отвечать на всё более серьёзные вызовы. Bike Race сочетает динамичные гонки, стратегию выбора маршрута и соревновательный дух, создавая глубокий опыт для тех, кто стремится к постоянному совершенствованию на двух колёсах.


Информация о модах

Разблокируйте все транспортные средства и карты

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 Теги темы: Unlocked, Бесплатные покупки

Скачать Bike Race：игры гонки (Мод, Unlocked) v8.5.75 MOD APK

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Скачать Bike Race：игры гонки (Мод, Unlocked) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб
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