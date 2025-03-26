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Idle Gladiator Arena (Мод меню)

Idle Gladiator Arena 0.1.8

Мод менюМного алмазов

Возглавьте гладиаторскую империю и испытайте острые ощущения от древних сражений
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Версия:
0.1.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Solid Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Idle Gladiator Arena позволяет вам взять под контроль римскую арену гладиаторов, сочетая управление ареной с захватывающими боями на выживание. Вы ловите рабов, превращая их в обученных бойцов, экипируете их оружием и доспехами и отправляете на арену для участия в эпических дуэлях, где каждое столкновение приносит славу и прибыль. Ваши гладиаторы совершенствуют навыки как в боях, так и в регулярных тренировках, принося стабильный доход даже в периоды простоя.


По мере прогресса вы сможете улучшать бойцов, открывать новые арены и сталкиваться с сильнейшими противниками, требующими тактического подхода и грамотного распределения ресурсов. Создайте империю гладиаторов, расширяя власть и увеличивая богатство, исследуя механики прокачки, развития навыков и улучшения экипировки. Idle Gladiator Arena предлагает насыщенный опыт стратегии и менеджмента, где каждое решение влияет на рост вашей арены и судьбу бойцов.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество бриллиантов
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 Теги темы: Мод меню, Много алмазов

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Скачать Idle Gladiator Arena (Мод меню) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

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