Описание

В Screw Project вы окунетесь в уникальную атмосферу продуманной игры-головоломки, где каждый уровень требует не только внимания к деталям, но и умения быстро принимать решения. В начале уровня вам необходимо четко определить цели, внимательно изучив цвет коробки, расположенной выше, чтобы затем нажимать на винты именно того же оттенка. Ваша задача – аккуратно откручивать винты и собирать их в специальном контейнере, что станет залогом успешного прохождения. Уровни насыщены хитроумными механиками, где каждая мелочь имеет значение, превращая процесс решения задач в настоящее испытание для вашего разума и воображения.





Однако игра не обходит стороной элементы неожиданности и динамики. При отвинчивании винтов, закрепленных на стекле, некоторые из них могут оказаться заблокированными, а сам стакан, под действием силы тяжести, начинает падать. В этот критический момент требуется мгновенная реакция, чтобы предсказать траекторию стекла и успеть снять блокировку, иначе уровень может быть провален. Кроме того, Screw Project радует разнообразием: здесь встречаются винты в форме звезды, соединенные веревками, а на отдельных уровнях даже появляются винты для вентиляторов, требующие особой осторожности. Только выработка четкой стратегия и внимательное планирование действий помогут преодолеть все испытания, раскрыть все тайны головоломки и насладиться каждым моментом этого увлекательного игрового процесса.