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Mayor Match (Мод меню)

Mayor Match (Мод меню) 0.32.3

Захватывающие приключения для любителей умственных вызовов
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Версия:
0.32.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Rollic Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 282 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир динамичных уровней и необычных испытаний с Mayor Match! Эта игра предлагает уникальное сочетание увлекательных заданий и изящного дизайна, где каждый уровень становится новым вызовом для вашего ума. Преодолевайте препятствия, создавайте бонусы и открывайте новые горизонты, используя стратегическое мышление и ловкость. В основе игры лежит механика три в ряд, которая дарит бесконечное количество комбинаций и возможностей для творчества.


В каждом эпизоде вас ждёт особая атмосфера и интересные повороты сюжета, что делает игру настоящим приключением. Наслаждайтесь дополнительными элементами геймплея, ведь мини-игры добавляют разнообразия и яркости каждому этапу прохождения, превращая каждую головоломку в настоящее испытание для стратегического мышления. Откройте для себя мир, где каждая победа приближает к разгадке новой, захватывающей истории!


Информация о модах

[ Меню МОД ]


– Игрок -

  • Неограниченная валюта
  • Неограниченные жизни

– Инвентарь -

  • Неограниченные бонусы
  • Неограниченный усилитель

– Разное -

  • VIP-доступ включен
  • Без рекламы
  • Блестящий баннер
  • Золотое Имя
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 Теги темы: Мод меню, три в ряд

Скачать Mayor Match (Мод меню) v0.32.3 MOD APK

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Скачать Mayor Match (Мод меню) 282 Мб Ссылка 2 282 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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