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Mine Clash (Мод меню)

Mine Clash (Мод меню) 1.0.2.1

Постройте мощную армию и сокрушите орков в увлекательном и простом Tower Defense
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Версия:
1.0.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DARK HALO GAMES
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Mine Clash приглашает вас в мир захватывающих сражений, где победа зависит от умелого сочетания стратегии и везения. Возьмите на себя командование отрядом доблестных воинов, улучшайте их боевые навыки и возводите мощные укрепления. Приготовьтесь к настоящему испытанию — орков много, и каждый новый уровень становится более напряженным, проверяя вашу способность быстро принимать решения.


Используйте ресурсы с умом, расширяйте возможности своих героев и расставляйте воинов на ключевых позициях, чтобы перехватить натиск врага. Ваш успех в Tower Defense зависит от продуманной тактики и способности адаптироваться к меняющимся условиям сражения. Окунитесь в увлекательную битву уже сейчас и докажите, что у вас есть всё необходимое, чтобы стать истинным повелителем обороны!


Информация о модах

[ Меню игрока ]

  • Режим бога
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Mine Clash (Мод меню) v1.0.2.1 MOD APK

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Скачать Mine Clash (Мод меню) 77 Мб Ссылка 2 77 Мб

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