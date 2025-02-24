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Cat Squad: Dinner Defense (Мод Меню)

Cat Squad: Dinner Defense (Мод Меню) 28

Защитите свой ужин: объедините кошек в стратегическую битву за вкусное спасение
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Версия:
28
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Onki Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в эпическое приключение, где ночь, костёр и аромат свежеприготовленной еды создают атмосферу уюта, но внезапно нарушаются странными звуками из густых кустов. В Cat Squad: Dinner Defense ваш ужин оказывается под угрозой – из теней вырывается орда голодных монстров, стремящихся сорвать праздник. Чтобы спасти свою трапезу, вам предстоит быстро распределить ограниченное пространство вокруг костра и стратегически выбрать своих кошек для отражения атаки.


Каждая битва становится испытанием тактического мастерства: баланс между атакой, защитой и лечением имеет решающее значение. Планируйте и объединяйте силы, создавая непреодолимую защиту ужина, и с каждым уровнем повышайте навыки своих питомцев. Пройдите через волны яростных монстров, докажите, что ваша тактика безупречна, и наслаждайтесь заслуженным ужином в этом веселом и динамичном приключении!


Информация о модах

1. Увеличенное количество боевых монет

2. Неограниченный реролл

3. Меню модов


Примечание: по окончании битвы монеты боя будут сброшены, вам придется повторить ее снова, чтобы получить больше монет.

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 Теги темы: Мод меню

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