Cat Squad: Dinner Defense (Мод Меню) 28
Защитите свой ужин: объедините кошек в стратегическую битву за вкусное спасение
Погрузитесь в эпическое приключение, где ночь, костёр и аромат свежеприготовленной еды создают атмосферу уюта, но внезапно нарушаются странными звуками из густых кустов. В Cat Squad: Dinner Defense ваш ужин оказывается под угрозой – из теней вырывается орда голодных монстров, стремящихся сорвать праздник. Чтобы спасти свою трапезу, вам предстоит быстро распределить ограниченное пространство вокруг костра и стратегически выбрать своих кошек для отражения атаки.
Каждая битва становится испытанием тактического мастерства: баланс между атакой, защитой и лечением имеет решающее значение. Планируйте и объединяйте силы, создавая непреодолимую защиту ужина, и с каждым уровнем повышайте навыки своих питомцев. Пройдите через волны яростных монстров, докажите, что ваша тактика безупречна, и наслаждайтесь заслуженным ужином в этом веселом и динамичном приключении!
1. Увеличенное количество боевых монет
2. Неограниченный реролл
3. Меню модов
Примечание: по окончании битвы монеты боя будут сброшены, вам придется повторить ее снова, чтобы получить больше монет.
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