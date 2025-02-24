Описание

Погрузитесь в эпическое приключение, где ночь, костёр и аромат свежеприготовленной еды создают атмосферу уюта, но внезапно нарушаются странными звуками из густых кустов. В Cat Squad: Dinner Defense ваш ужин оказывается под угрозой – из теней вырывается орда голодных монстров, стремящихся сорвать праздник. Чтобы спасти свою трапезу, вам предстоит быстро распределить ограниченное пространство вокруг костра и стратегически выбрать своих кошек для отражения атаки.





Каждая битва становится испытанием тактического мастерства: баланс между атакой, защитой и лечением имеет решающее значение. Планируйте и объединяйте силы, создавая непреодолимую защиту ужина, и с каждым уровнем повышайте навыки своих питомцев. Пройдите через волны яростных монстров, докажите, что ваша тактика безупречна, и наслаждайтесь заслуженным ужином в этом веселом и динамичном приключении!