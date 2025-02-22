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Tactic War: Conquer the Empire (Мод Меню)

Tactic War: Conquer the Empire (Мод Меню) 2.5.8

Захватывающие битвы и тактические вызовы: испытайте стратегию в Connect Towers
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Версия:
2.5.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Green Knights
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир ожесточенной тактической войны, где каждая секунда решает исход сражений! В Connect Towers ваши стратегические навыки будут поставлены на предельное испытание, когда вы командуете своей синей армией и запускаете молниеносные атаки на красные и оранжевые башни. 


Каждое ваше решение имеет значение, ведь правильное распределение ресурсов и умелое планирование наступлений помогут вам расширить свою империю шаг за шагом. Это не просто игра с числами – это интеллектуальное противостояние, где смекалка, выдержка и тактическое мышление ведут вас к победе. Примите вызов, докажите свое мастерство и поднимитесь на вершину в мире Connect Towers!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Tactic War: Conquer the Empire (Мод Меню) v2.5.8 MOD APK

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Скачать Tactic War: Conquer the Empire (Мод Меню) 118 Мб Ссылка 2 118 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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